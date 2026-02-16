Тепер ексміністр буде чекати на обрання запобіжного заходу.

Вищий антикорупційний суд України відмовився звільнити колишнього міністра енергетики Германа Галущенка з-під варти.

Про це йдеться у повідомленні ВАКС у соціальній мережі Facebook.

Зокрема, слідчий суддя частково задовольнив скаргу сторони захисту ексміністра енергетики України на незаконне затримання.

Відео дня

"Слідчий суддя постановив визначити час фактичного затримання ексміністра енергетики 15 лютого 2026 року о 06:00. Суд відмовив стороні захисту щодо звільнення підозрюваного з-під варти", - йдеться у повідомленні.

Як зазначили в Центрі протидії корупції в Telegram, ВАКС залишив Галущенка під вартою.

"Скаргу захисту задовольнили частково. Сам Галущенко залишається під вартою та буде чекати обрання запобіжного заходу", - йдеться у повідомленні.

Затримання Германа Галущенка

Як повідомляв УНІАН, 15 лютого 2026 року детективи Національного антикорупційного бюро затримали Галущенка при спробі покинути територію України. Зокрема, ексміністр намагався виїхати за межі України на поїзді Київ-Варшава.

Галущенку повідомили про підозру у справі "Мідас". Галущенко є фігурантом справи щодо відмивання коштів злочинним шляхом в енергетичній сфері.

Вас також можуть зацікавити новини: