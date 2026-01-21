Дизельні бестселери року: названо найпопулярніші моделі в Україні

У 2025 році вітчизняний автопарк поповнили 64,5 тис. автомобілів з дизельними двигунами (на 12% менше, ніж у попередньому році). Такі дані наводить спеціалізований портал "‎УкрАвтопром"‎.

Із загальної кількості дизельних машин 14,2 тис. одиниць виявилися новими (-20%), тоді як 50,3 тис. одиниць – вживаними, ввезеними з-за кордону (-9%). 

Таким чином, на ринку нових легкових авто дизельні моделі охопили 17,4% продажів. Серед ввезених вживаних легковиків частка дизельних автомобілів становила 18,3%. 

ТОП-5 найпопулярніших нових дизельних легковиків: 

  1. Renault Duster – 3524 одиниці;
  2. Toyota Land Cruiser Prado – 1830;
  3. Volkswagen Touareg – 1388;
  4. Škoda Kodiaq – 858;
  5. Volkswagen Tiguan – 823.

ТОП-5 імпортованих вживаних дизельних легковиків:

  1. Renault Mégane – 4186 одиниць;
  2. Nissan Qashqai – 3444;
  3. Škoda Octavia – 3259;
  4. Volkswagen Passat – 2773;
  5. Volkswagen Golf – 1790.

Авторинок України – інші новини 

Раніше стало відомо, що у 2025 році українці придбали понад 61 тис. вживаних легковиків зі США. До трійки найпопулярніших моделей у цьому сегменті потрапили Tesla Model Y, Tesla Model 3 та Ford Escape. 

Також повідомлялося, що у минулому році українці придбали понад 29 тис. легковиків, ввезених з Китаю. До п’ятірки найпопулярніших моделей нових легковиків з Китаю потрапили Volkswagen ID. UNYX, BYD Song Plus та BYD Leopard 3. 

