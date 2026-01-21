Дизельні бестселери року: названо найпопулярніші моделі в Україні

У 2025 році вітчизняний автопарк поповнили 64,5 тис. автомобілів з дизельними двигунами (на 12% менше, ніж у попередньому році). Такі дані наводить спеціалізований портал "УкрАвтопром".
Із загальної кількості дизельних машин 14,2 тис. одиниць виявилися новими (-20%), тоді як 50,3 тис. одиниць – вживаними, ввезеними з-за кордону (-9%).
Таким чином, на ринку нових легкових авто дизельні моделі охопили 17,4% продажів. Серед ввезених вживаних легковиків частка дизельних автомобілів становила 18,3%.
ТОП-5 найпопулярніших нових дизельних легковиків:
- Renault Duster – 3524 одиниці;
- Toyota Land Cruiser Prado – 1830;
- Volkswagen Touareg – 1388;
- Škoda Kodiaq – 858;
- Volkswagen Tiguan – 823.
ТОП-5 імпортованих вживаних дизельних легковиків:
- Renault Mégane – 4186 одиниць;
- Nissan Qashqai – 3444;
- Škoda Octavia – 3259;
- Volkswagen Passat – 2773;
- Volkswagen Golf – 1790.
