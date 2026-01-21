Дизельні бестселери року: названо найпопулярніші моделі в Україні

Серед нових дизельних легковиків найбільшим попитом у минулому році користувався Renault Duster.

У 2025 році вітчизняний автопарк поповнили 64,5 тис. автомобілів з дизельними двигунами (на 12% менше, ніж у попередньому році). Такі дані наводить спеціалізований портал "‎УкрАвтопром"‎.

Із загальної кількості дизельних машин 14,2 тис. одиниць виявилися новими (-20%), тоді як 50,3 тис. одиниць – вживаними, ввезеними з-за кордону (-9%).

Таким чином, на ринку нових легкових авто дизельні моделі охопили 17,4% продажів. Серед ввезених вживаних легковиків частка дизельних автомобілів становила 18,3%.

Відео дня

ТОП-5 найпопулярніших нових дизельних легковиків:

Renault Duster – 3524 одиниці; Toyota Land Cruiser Prado – 1830; Volkswagen Touareg – 1388; Škoda Kodiaq – 858; Volkswagen Tiguan – 823.

ТОП-5 імпортованих вживаних дизельних легковиків:

Renault Mégane – 4186 одиниць; Nissan Qashqai – 3444; Škoda Octavia – 3259; Volkswagen Passat – 2773; Volkswagen Golf – 1790.

Авторинок України – інші новини

Раніше стало відомо, що у 2025 році українці придбали понад 61 тис. вживаних легковиків зі США. До трійки найпопулярніших моделей у цьому сегменті потрапили Tesla Model Y, Tesla Model 3 та Ford Escape.

Також повідомлялося, що у минулому році українці придбали понад 29 тис. легковиків, ввезених з Китаю. До п’ятірки найпопулярніших моделей нових легковиків з Китаю потрапили Volkswagen ID. UNYX, BYD Song Plus та BYD Leopard 3.

Вас також можуть зацікавити новини: