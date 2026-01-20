Вживані автомобілі зі США: названо моделі, які розмітають українці

Найбільш популярними в цьому сегменті виявилися електромобілі.

У минулому році українці придбали майже 61,6 тисячі вживаних легкових автомобілів з США. Такі дані наводить спеціалізований портал "‎УкрАвтопром"‎.

Таким чином, вживані легковики зі США становили 22% від усіх вживаних легкових автомобілів, вперше зареєстрованих у 2025 році. Порівняно з 2024 роком, попит на вживані машини зі Штатів зріс на 48%.

Найбільш популярними в цьому сегменті виявилися електромобілі, на які припало 52% продажів. Загальне зростання українського ринку електромобілів зумовлене очікуванням скасування податкових пільг з 1 січня 2026 року, що, на думку фахівців, може призвести до подорожчання "‎електрики"‎ на 20%. Багато хто з українців намагався (особливо в кінці року) придбати електромобілі по старій ціні.

Відео дня

Окрім електромобілів, популярністю в українців традиційно користувалися бензинові автомобілі зі США, на які припало 34% продажів. На третьому місці опинилися гібриди з часткою у 7%. На дизельні та на автомобілі з ГБО припало 4% і 3% продажів, відповідно.

Якщо казати про окремі моделі, то найбільшим попитом на вітчизняному ринку користувався компактний електричний кросовер (SUV) Tesla Model Y. Загалом у п’ятірку лідерів потрапили одразу три моделі від Tesla.

ТОП-5 вживаних авто, виготовлених у США:

Tesla Model Y – 10 342 одиниці. Tesla Model 3 – 9106. Ford Escape – 3796. Tesla Model S – 3075. Chevrolet Bolt – 2965.

Український авторинок – останні новини

Раніше стало відомо, що у минулому році українці придбали понад 29 тисяч легкових авто, ввезених з Китаю. Це удвічі більше, ніж позаминулого року. Серед нових легковиків найбільшим попитом в цьому сегменті користувалися Volkswagen ID. UNYX, BYD Song Plus та BYD Leopard 3. Серед вживаних легковиків з Китаю на першому місці опинився Zeekr 001.

Також повідомлялося, що за підсумками 2025 року до трійки найпопулярніших моделей нових машин в Україні увійшли Renault Duster, Toyota RAV4 та Volkswagen ID. UNYX.

Вас також можуть зацікавити новини: