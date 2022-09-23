За словами першого заступника міністра економіки Кудіна, ринок України наразі повністю забезпечений пальним.

Міністерство економіки, попри часткове повернення акцизу, не очікує підвищення цін на пальне найближчим часом.

Як повідомила прес-служба міністерства, про це заявив перший заступник міністра економіки України Денис Кудін.

"На нашу думку, час для часткового повернення акцизів обрано вдало. Оскільки на українському паливному ринку позначилася тенденція до зниження ціни. Відповідно, ми розраховуємо, що паливні мережі зможуть включити податок до існуючої ціни без її збільшення. Збільшення цін на нафтопродукти в найближчій перспективі ми не очікуємо", - сказав Кудін.

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За його словами, розмір акцизу становить 3,5-4 грн за літр. Але саме на стільки зараз мають впасти ціни на пальне в Україні. Зниження вартості пального – це загальносвітова тенденція, яка пов’язана з подешевшанням нафти.

"Ціна на нафту на світових ринках пішла вниз. Три місяці тому вона сягала 120 доларів за барель, а зараз - на рівні 88 доларів за барель. Це дуже значне зниження. Світова економіка отримала велику інфляцію здебільшого за рахунок зростання цін на енергоносії", - зазначив Кудін.

Також він підкреслив, що дефіциту пального найближчим часом на роздрібному ринку не очікується.

"Ринок наразі повністю забезпечений пальним. Ми спостерігаємо навіть профіцит нафтопродуктів – оператори зуміли накопичити резерви і запаси, яких не вистачало в період дефіциту. Сьогодні відбулася повна диверсифікація поставок, і Україна – це перша країна в Європі, яка повністю відмовилась від російських нафтопродуктів", - підсумував Кудін.

Повернення акцизу на пальне в Україні

Як повідомляв УНІАН, в березні парламент скасував податковий акциз на пальне і знизив зобов'язання з ПДВ до 7 відсотків з 20-ти. Це допомогло споживачам і бізнесу у найскрутніші шокові часи купувати пальне за прийнятною ціною.

30 серпня Верховна Рада ухвалила у першому читанні проект закону №7668-д "Про внесення змін до розділу ХХ "Перехідні положення" Податкового кодексу України щодо ставок акцизного податку на період дії правового режиму воєнного, надзвичайного стану", яким передбачено повернення акцизу на пальне. А 21 вересня - у другому читанні та в цілому.

Фінальною версією проекту передбачено такі ставки: бензин - 100 євро за 1 тис. літрів, дизель – 100 євро за 1 тис. літрів, газ - 52 євро за 1 тис. літрів.

Ставка ПДВ для всіх видів пального залишається на рівні 7%.

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