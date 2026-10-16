США продовжили дозвіл на діяльність АЗС 'Лукойл' за межами Росії

Дозвіл продовжено до квітня 2027 року.

Міністерство фінансів США продовжило дію спеціального дозволу для мережі російських автозаправних станцій "Лукойл" продовжувати роботу за межами Росії, попри чинні санкції, повідомляється на сайті американського фінансового відомства.

"Управління контролю за іноземними активами Міністерства фінансів США видає пов'язану з Росією Генеральну ліцензію 128D "Дозвіл на певні операції за участю роздрібних автозаправних станцій "Лукойл", розташованих за межами Росії"; та пов'язану з Росією Генеральну ліцензію 130B "Дозвіл на операції за участю певних організацій "Лукойл" у Болгарії", - ідеться у повідомленні.

Йдеться про обмежений виняток із санкційного режиму, запроваджений у 2025 році щодо найбільших російських нафтових компаній. Спеціальний дозвіл поширюється приблизно на 2000 автозаправних станцій у Європі, Центральній Азії, на Близькому Сході та в Америці. Дозвіл наразі продовжено до 24 квітня 2027 року.

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Санкції проти "Лукойлу" та "Роснєфті" Вашингтон запровадив, щоб обмежити доходи Росії, які вона може використовувати для фінансування війни проти України. Водночас повне припинення роботи російських АЗС могло б спричинити перебої на паливних ринках, тому США дозволили компаніям продовжувати діяльність у визначених межах.

Санкції проти Росії - останні новини

У квітні США вже продовжували дію спеціального дозволу для "Лукойл" до 29 жовтня 2026 року.

22 жовтня 2025 року США оголосили про запровадження санкцій проти російських нафтових гігантів "Лукойла" та "Роснефти". Тоді "Лукойл" почав пошук потенційних покупців для своїх міжнародних активів.

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