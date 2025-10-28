Російська нафтова компанія "Лукойл", проти якої США ввели нещодавно санкції, почала розгляд пропозицій від потенційних покупців щодо продажу своїх міжнародних активів, повідомляється в заяві компанії на сайті.
В повідомленні вказується, що причиною такого рішення стало запровадження обмежувальних заходів "деякими країнами" проти "Лукойла" та дочірніх компаній.
"Розгляд заявок потенційних покупців розпочато. Продаж активів здійснюється відповідно до ліцензії Управління з контролю за іноземними активами при Мінфіні США (OFAC) на згортання діяльності. При необхідності компанія планує подати заявку на продовження ліцензії для забезпечення безперебійної роботи своїх закордонних активів", - зазначається в повідомленні.
Згідно з інформацією на сайті "Лукойл", компанія має закордонні проєкти в декількох країнах Центральної Азії, Близького Сходу, Африки та Мексиці.
Санкції проти нафтових компаній РФ: останні події
Раніше УНІАН повідомляв, що президент України Володимир Зеленський поділився, що за попередніми оцінками нові санкції США проти російських компаній "Лукойл" та "Роснефть" можуть скоротити нафтовий експорт з РФ на 50%. Зазначається, що це призведе до втрати доходів у розмірі до 5 мільярдів доларів на місяць. Зеленський висловив сподівання, що за цим рішенням адміністрації Трампа послідують "нові вторинні санкції" і "паралельні кроки з боку Конгресу". Також він додав, що, на його думку, найрішучішим кроком буде відмова Індії та Китаю від купівлі енергоресурсів у Росії, в першу чергу нафти.
Також ми писали, що танкерні компанії з Греції, які, , за оцінками Інституту Брукінгса, перевозять третину російської нафти, відмовляються від роботи з російськими нафтовиками через санкції США. Вказується, що з цієї причини вартість перевезення "чорного золота" зростає. Грецькі компанії, які у 2025 році щомісяця експортували від 10 до 20 мільйонів барелів, у жовтні, за даними джерел Reuters, знизили до мінімуму обсяг перевезень "чорного золота".