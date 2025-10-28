Компанія повідомила, що розпочала розгляд пропозицій від потенційних покупців.

Російська нафтова компанія "Лукойл", проти якої США ввели нещодавно санкції, почала розгляд пропозицій від потенційних покупців щодо продажу своїх міжнародних активів, повідомляється в заяві компанії на сайті.

В повідомленні вказується, що причиною такого рішення стало запровадження обмежувальних заходів "деякими країнами" проти "Лукойла" та дочірніх компаній.

"Розгляд заявок потенційних покупців розпочато. Продаж активів здійснюється відповідно до ліцензії Управління з контролю за іноземними активами при Мінфіні США (OFAC) на згортання діяльності. При необхідності компанія планує подати заявку на продовження ліцензії для забезпечення безперебійної роботи своїх закордонних активів", - зазначається в повідомленні.

Відео дня

Згідно з інформацією на сайті "Лукойл", компанія має закордонні проєкти в декількох країнах Центральної Азії, Близького Сходу, Африки та Мексиці.

Санкції проти нафтових компаній РФ: останні події

Раніше УНІАН повідомляв, що президент України Володимир Зеленський поділився, що за попередніми оцінками нові санкції США проти російських компаній "Лукойл" та "Роснефть" можуть скоротити нафтовий експорт з РФ на 50%. Зазначається, що це призведе до втрати доходів у розмірі до 5 мільярдів доларів на місяць. Зеленський висловив сподівання, що за цим рішенням адміністрації Трампа послідують "‎нові вторинні санкції"‎ і "‎паралельні кроки з боку Конгресу"‎. Також він додав, що, на його думку, найрішучішим кроком буде відмова Індії та Китаю від купівлі енергоресурсів у Росії, в першу чергу нафти.

Також ми писали, що танкерні компанії з Греції, які, , за оцінками Інституту Брукінгса, перевозять третину російської нафти, відмовляються від роботи з російськими нафтовиками через санкції США. Вказується, що з цієї причини вартість перевезення "чорного золота" зростає. Грецькі компанії, які у 2025 році щомісяця експортували від 10 до 20 мільйонів барелів, у жовтні, за даними джерел Reuters, знизили до мінімуму обсяг перевезень "чорного золота".

Вас також можуть зацікавити новини: