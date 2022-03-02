Порушень умов безпечної експлуатації немає.

Станом на 9:00 2 березня атомні електростанції України безпечно і стабільно працюють, повідомляє прксслужьа НАЕК "Енергоатом".

Зазначається, що поточна потужність всіх чотирьох українських АЕС забезпечує необхідні обсяги виробництва електроенергії для потреб країни.

В умовах воєнного стану та повномасштабної агресії Росії "Енергоатом" посилив контроль та визначив виключну пріоритетність питань безпеки ядерних установок над усіма іншими.

Порушень умов безпечної експлуатації немає. Радіаційний, протипожежний та екологічний стан на АЕС і прилеглих до них територіях не змінювався й перебуває у межах чинних норм.

Основне обладнання реакторних відділень енергоблоків, приміщень та будівель електростанцій, периметри захищених зон і прилеглих територій, а також особливо важливих об’єктів АЕС за межами їхніх захищених зон перебувають під посиленим наглядом та контролем.