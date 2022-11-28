За інформацією військових, ворог планує і надалі завдавати підступних ударів по інфраструктурі країни, щоб залякати українців темрявою і холодом.

На тлі екстрених та віялових відключень світла через масовані ракетні удари РФ по Україні та, зокрема, по Києву, мешканці столиці почали боятися повного блекауту у місті. З'являється інформація про евакуацію, проте якою вона буде - повною або частковою, не завжди зрозуміло.

Мер міста Віталій Кличко розповів про те, що Київ готується до усього. Евакуація мешканців столиці також розглядається, повідомив він в інтерв'ю для "РБК-Україна".

"Зараз багато спекуляцій на тему, наскільки можливий варіант – як хтось це називає – евакуації. Скажу вам: було б великою помилкою, якби ми не готувалися до різних сценаріїв. Якщо рік тому хтось у цей же час у грудні почав би розказувати, що буде відбуватись у майбутньому – про вбивства людей, про війну, про зґвалтування, про геноцид – його б не назвали здоровою людиною. Але на сьогодні, на жаль, це страшна, сувора реальність. Ми не хочемо нікого тримати в теплій ванні, але й лякати не хочемо", - підкреслив Кличко.

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Він повідомив, що влада Києва робить усе можливе, аби не відбулося повного блекауту. Проте важливо розуміти - готуватися потрібно до усього. Кличко зауважив, що вже є алгоритм дій навіть на випадок евакуації.

"Я не виключаю найгірший сценарій. Повної евакуації не буде – можливо, часткова, але це не можна назвати евакуацією. Це тимчасовий переїзд людей окремих категорій у передмістя, туди, де можуть бути сервіси... Я прошу кожного киянина врахувати різні сценарії і бути готовим. За інформацією військових, ворог планує і надалі наносити підступні удари по інфраструктурі країни, щоб залякати українців темрявою і холодом.", - повідомив мер міста.

Він закликав киян готуватися до навіть найгірших подій. Потрібно зробити запас технічної та питної води, їжі, теплий одяг, заряджені телефони, павербанки та ноутбуки. Також Кличко радить завантажити офлайн-карти та знайти можливість поїхати з міста. На випадок блекауту киянам радять пошукати житло у передмісті, у приватних будинках з водою та незалежним від світла опаленням.

Можливий блекаут: що відомо

Раніше УНІАН вже повідомляв, що у Повітряних силах розказали, як часто РФ може завдавати ударів по Україні. Варто готуватися до нових атак. Ракет у РФ достатньо.

Після масованої атаки 23 листопада, коли рашисти випустили близько 70 ракет, 51 з яких збили сили ППО, у багатьох регіонах відбулися аварійні відключення електроенергії. На тлі цього українці почали готуватися до блекауту, який може спричинити черговий ракетний удар. Вже відомо, як підготуватися до нового обстрілу РФ та блекауту. Потрібно подбати про запаси, адже від рашистів можна чекати чого завгодно.

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