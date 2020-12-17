Боргова криза на ринку природного газу виникла переважно через невдале державне регулювання.

Про це заявив перший заступник голови правління Асоціації постачальників енергоресурсів (АПЕ) Євген Нацвін-Степанов час дискусії «Як врегулювати боргову кризу на ринку газу: сценарії вирішення проблеми», що пройшла у Центрі економічного відновлення.

«Асоціація підтримує тезу про те, що частина заборгованості, яка стосується сегмента постачальників ПСО, по суті, виникла через промахи в державному регулюванні», - сказав він.

За словами Нацвіна-Степанова, не можна нейтралізувати проблему, що виникла з вини державних органів влади, за рахунок споживачів.

«Виходячи з причин (виникнення – ред.), напевно треба списувати, але однозначно не за рахунок споживачів і не за рахунок реструктуризації. Це може бути або держбюджет, або «Нафтогаз», - зазначив представник Асоціації.

Він додав, що для уникнення подальшого накопичення боргів за постачання природного газу і за житлово-комунальні послуги в цілому, необхідно надати постачальникам інструменти впливу на боржників.

«Зараз у постачальників газу практично немає інструментів впливу на споживачів, так як законодавчо вони обмежені в тому, щоб відключати або штрафувати неплатників за заборгованість», - підкреслив Нацвін-Степанов.

Він наголосив на необхідності вдосконалення процедури стягнення боргів і наданні постачальникам ЖКП інструментів впливу на боржників. Зокрема, такі інструменти передбачені в Проекті Закону про внесення змін до деяких законів України щодо вдосконалення порядку погашення заборгованості споживачів з оплати житлово-комунальних послуг (№3613), який передбачає прирівняння платежів за комунальні послуги до аліментів.

Нагадаємо, у Верховній Раді також зареєстрований Проекту Закону про внесення змін до Закону України «Про ринок природного газу» та інших законів щодо забезпечення фінансової стабільності на ринку природного газу (№3800-1), який покликаний вирішити проблеми, що виникли за наслідками правового регулювання на ринку природного газу, шляхом списання заборгованості населення перед постачальниками природного газу та Операторами ГРМ, а також постачальникам природного газу для потреб населення відповідної різниці, яка виникне внаслідок перерахунків.

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Автор: УНІАН