Але найважчі часи як для російського газопроводу, так і для відносин Європи зі США ще попереду.

Роками США боролися з "Північним потоком-2" усіма можливими способами. Чи цей конфлікт чекає ескалація? Це буде залежати від Джо Байдена.

Про це пише Sueddeutsche Zeitung, нагадуючи, що вранці судно "Фортуна" почало рухатися. Багато днів до цього воно рухалося по колу, намагаючись залишитися в зайнятій частині Балтійського моря неподалік Дарсу. Потім корабель почав рух на схід, після чого з'явилося офіційне попередження для моряків. В ньому йшлося, що "Фортуна" буде працювати в південній частині Балтійського моря за кілька морських миль на схід від порту Рюген. Власне, корабель буде прокладати "трубопровід".

Читайте такожНімеччина озвучила найближчі перспективи "Північного потоку-2"Інші судна повинні тримати дистанцію. А трубопровід, про який йшлося, - це "Північний потік-2". Робота "Фортуни" - це перше випробування санкцій США. Хоча йдеться про прокладання короткого відрізку в німецьких водах протяжністю всього 2,6 кілометри. Він пролягає через косяк Адлегрунд. Дозвіл на роботи в цій місцевості діє лише до кінця поточного місяця. Видання пояснює, що глибина в районі Адлегруд - не більше 30 метрів. І це важливий фактор в даному випадку.

Демократи і республіканці в Вашингтоні однаково завзято боролися весь час з "Північним потоком-2". Вони бояться, що він зміцнить вплив Росії на Європу, зробить Україну ще більш уразливою. А країни Центрально-Східної Європи стануть ще більш залежними від російського газу. Натомість США хотіли б постачати в Європу свій газ.

Конгрес надзвичайно успішно погрожував санкціями всім компаніям, які беруть участь в будівництві включно зі страхувальниками. Компанія Allseas відмовилася надавати своє судно. А нещодавно норвезька компанія сертифікації DNV GL теж відмовилася від співпраці.

Читайте такожНові санкції США стануть "останнім цвяхом у труну" "Північного потоку-2" - The Wall Street JournalЧи означає це, що "Північний потік-2" вартістю 9,5 мільярдів євро, тепер буде похований? Росія прислала свої судна для його добудови: "Академік Черський" і "Фортуна".

"І другий з них почав працювати зараз завдяки юридичній лазівці. Санкції США проти кораблів стосуються лише ті судна, які працюють на глибині більше 100 футів. А це приблизно 30 метрів", - пояснює видання, чому будівництво ГТС раптом відновилося.

З іншого боку, це не дуже рятує "Північний потік-2". Адже для його завершення потрібно ще добудувати значно складніший відрізок у водах Данії, протяжність якого складає 160 кілометрів.

Тим часом, в США нова адміністрація Джо Байдена не збирається змінювати американський курс. Чинний посол в Берліні Робін Квінвілл підтвердила це.

"Настав час для Німеччини й ЄС накласти мораторій на будівництво газопроводу", - сказала вона в інтерв'ю Handelsblatt, пояснивши, що так Європа дасть зрозуміти, що не буде миритися з "постійною зловісною поведінкою Росії". Видання додає, що це також було б сигналом для нової адміністрації у Вашингтоні, що європейці хочуть закінчити серйозний конфлікт.

Нові санкції США проти "Північного потоку-2":

У жовтні Держдепартамент США оголосив про рішення розширити найближчим часом санкції проти газопроводу "Північний потік-2".

Пізніше в Кремлі назвали нові санкції з боку США проти російського газопроводу "Північний потік-2" рейдерською конкуренцією.

В Німеччині заявили, що російський газопровід "Північний потік-2" буде добудований, попри позицію США. При цьому точної дати завершення будівництва поки немає.

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Переклад: Лесь Димань