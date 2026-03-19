На Чорнобильській АЕС після обстрілів РФ встановлять сонячну електростанцію

На промисловому майданчику ДСП "Чорнобильська АЕС" розпочато роботи з монтажу сонячної електростанції потужністю 2 МВт, повідомляє ExPro.

Вказується, що проєкт реалізується за результатами міжнародного тендеру Програми розвитку ООН (UNDP) в Україні. Переможцем стала українська компанія ТОВ "Солар Стальконструкція" з м. Дніпро. Вона виконає доукомплектування та монтаж станції.

Відомо, що монтажні роботи було розпочато в понеділок, 16 березня. На цю мить на майданчику вже виконано підготовчі роботи: облаштовано територію, доставлено обладнання та інструменти, триває геодезична розбивка для встановлення металоконструкцій.

"Розвиток альтернативної генерації дозволить забезпечити критичні потреби станції в умовах можливих блекаутів або пошкодження мереж, зменшити залежність від зовнішнього електропостачання та гарантувати безперебійну роботу ключових систем", - розповів генеральний директор ЧАЕС Сергій Тараканов.

Він додав, що цей проєкт допоможе скоротити витрати на електроенергію. Контроль за виконанням робіт здійснює будівельний відділ ЧАЕС, а загальне курування на майданчику – електричний цех підприємства.

Раніше УНІАН повідомляв, що в ніч на 20 січня 2026 року Росія атакувала вузли енергетичної інфраструктури, які забезпечують живлення об’єктів Чорнобильської зони відчуження. В Міністерстві енергетики повідомляли, що заживити АЕС вдалося від Об’єднаної енергосистеми України. Радіаційний фон на промисловому майданчику та в зоні відчуження не перевищує контрольних рівнів. У відомстві запевняли, що прямої загрози для населення та навколишнього середовища наразі немає. Водночас, Міненерго наголосило, що такі дії Росії є цинічним порушенням всіх основоположних принципів ядерної та радіаційної безпеки.

Також ми писали, що 14 лютого 2025 року російський дрон влучив в захисний купол над четвертим енергоблоком ЧАЕС, в результаті чого було пошкоджено конструкцію. Французькі компанії провели аналіз об'єкту й дійшли висновку, що "виходячи з наявної на даний момент інформації, загальна вартість може скласти кілька сотень мільйонів євро". Проте остаточну суму вартості робіт оцінити неможливо. Додається, що до 2030 року планується відновлення повної функціональності нового безпечного конфайнменту. Експерти попереджають, що якщо до вказаного часу не виконати необхідні роботи, тоді проблема Чорнобиля багаторазово загостриться.

