В Європі підрахували, у скільки обійдеться ремонт саркофага ЧАЕС, який пошкодили росіяни

Французькі компанії Bouygues Travaux Publics і Vinci Construction Grands Projets, які проектували і будували нову захисну оболонку над четвертим реактором Чорнобильської АЕС, завершили попередню технічну оцінку пошкоджень, отриманих в результаті удару російського дрона по саркофагу ЧАЕС 14 лютого 2025 року. Про це пише DW.

За результатами аналізу об'єкт, на будівництво якого витратили майже 20 років роботи і понад 2 мільярди доларів, зараз не виконує своїх захисних функцій, повідомили в Європейському банку реконструкції та розвитку (ЄБРР).

"Ключовим завданням визначено відновлення повної функціональності нового безпечного конфайнменту (НБК) до 2030 року, щоб обмежити ризик корозії сталевої арочної конструкції і забезпечити довгострокову безпеку", - повідомив Бальтазар Ліндауер, керівник Департаменту ядерної безпеки ЄБРР.

За його словами, остаточну оцінку вартості ремонтних робіт дати поки неможливо, однак, "виходячи з наявної на даний момент інформації, загальна вартість може скласти кілька сотень мільйонів євро".

Відзначається, що в результаті удару російського дрона нова захисна оболонка четвертого реактора втратила герметичність. Це є критичним для виконання її основної функції - запобігання потраплянню радіоактивного пилу, який накопичувався з 1986 року, у зовнішнє середовище. Крім того, не працюють кранові установки всередині конструкції.

В ЄБРР уточнили, що поширенню радіоактивного пилу заважала спеціальна мембрана, яка з'єднувала новий безпечний конфайнмент з бетонними конструкціями третього енергоблоку. У статті сказано:

"Після її пошкодження проблема ускладнюється тим, що мембрана виготовлялася на замовлення спеціально для Чорнобильського проекту і зараз таких матеріалів немає на ринку".

Важливо, що в результаті російського удару також порушений температурний режим всередині конфайнменту, через що більше неможливо контролювати вологість об'єкта. Внаслідок втрати тиску всередині конструкції виникли умови для корозії сталевої арочної конструкції, що може призвести до її обвалення.

За оцінкою фахівців, нова захисна оболонка повинна бути відновлена не пізніше 2030 року, інакше наслідки будуть катастрофічними. Якщо цього не відбудеться, проблема Чорнобиля багаторазово загостриться, попереджають автори аналізу.

Атаки РФ на АЕС

Росія вже десятки разів завдавала ударів по критичних підстанціях АЕС, починаючи з листопада 2022 року, але раніше про це намагалися не говорити, щоб не було паніки. Про це розповів директор енергетичних програм Центру Разумкова, енергетичний експерт Володимир Омельченко.

