Ядерна безпека під питанням: РФ пошкодила критичні підстанції, а ЧАЕС втратила живлення

За словами директора МАГАТЕ Рафаеля Гросі, агенція стежить за розвитком подій.

Сьогодні зранку в результаті російської атаки було пошкоджено критичні підстанції, що збезпечують роботу українських АЕС, а Чорнобильська атомна електростанція втратила зовнішнє живлення, повідомляє МАГАТЕ у соцмережі Х.

"Сьогодні вранці внаслідок масштабних військових дій було порушено роботу кількох українських електричних підстанцій, які мають важливе значення для ядерної безпеки. ЧАЕС втратила все зовнішнє електропостачання, також було порушено електропостачання інших АЕС", - ідеться у повідомленні.

Зазначається, що МАГАТЕ стежить за розвитком ситуації, щоб оцінити вплив на ядерну безпеку.

Відео дня

Як додав міністр зовнішніх справ Андрій Сибіга, Росія систематично створює ризики знеструмлення ядерних об'єктів, включаючи Чорнобильську АЕС та інші АЕС. Тому Україна закликає МАГАТЕ терміново скликати засідання Ради керуючих і вирішити питання присутності Росії в Раді.

"Поки російські чиновники говорять про "важливість" ліній електропередач, їхні сили навмисно атакують підстанції, безпосередньо ставлячи під загрозу ядерну безпеку та ігноруючи неодноразові попередження МАГАТЕ. Це не має нічого спільного з ініціативою "Атом заради миру". Це використання ядерного ризику як інструменту примусу", - написав він у соцмережі Х.

Удар Росії по Україні 20 січня - головні новини

У ніч на 20 січня Росія знову масовано атакувала Україну, націлившись передусім на енергетичну інфраструктуру. В результаті нічної атаки тисячі будинків у столиці лишилися без опалення, світла і води.

Раніше Головне управління розвідки повідомляло, що Росія готується завдати ударів по ключовим підстанціям, що забезпечують роботу українських атомних станцій. Це згодом підтвердив президент Володимир Зеленський.

Як пояснював енергетичний експерт Станіслав Ігнатьєв, у разі, якщо ці атаки будуть успішними, це тимчасово створить ситуацію "близьку до блекауту", а найбільші проблеми зі світлом будуть у Києві та на Сході України.

Вас також можуть зацікавити новини: