Голова "Енергоатому" Котін зазначив, що окупанти будують на станції споруди, що категорично заборонено робити на ядерному об’єкті.

Чим довше Запорізька АЕС буде в окупації, тим важче її буде знову під'єднати до української енергосистеми.

Про це сказав голова НАЕК "Енергоатом" Петро Котін в інтерв'ю "Німецькій хвилі". "Ситуація така, що станція не працює повністю з вересня минулого року. Тоді два останніх енергоблоки були відключені через те, що лінії зв’язку з українською енергосистемою пошкоджувалися, і врешті-решт залишилася одна з чотирьох ліній, яка теж час від часу пошкоджується", - сказав він.

Котін зазначив, що станція протягом року окупації уже пережила п’ять повних блекаутів, коли для її роботи підключалися дизельні генератори. За його словами, якби не було дизельних генераторів, то вже сталася б аварія, включаючи плавлення активної зони реакторів.

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"Це дуже небезпечно. Обладнання деградує, рашисти будують там якісь споруди, що категорично заборонено робити на ядерному об’єкті", - пояснив Котін.

Голова "Енергоатому" додав, що вже є програма поновлення роботи Запорізької АЕС після деокупації. Однак, наголосив він, чим більше часу станція перебуватиме під контролем росіян, тим важче це буде зробити.

"Питання в тому, що триватиме дуже довго період розмінування станції, і коли ми отримаємо доступ, будемо аналізувати безпеку, відновлювати інфраструктуру, перш ніж ми зможемо перейти до повторного запуску ЗАЕС. Але чим довше станція перебуватиме в окупації, тим важче це буде зробити", - сказав він.

Ситуація на Запоріькій АЕС

У березні 2022 року окупанти захопили Запорізьку АЕС. Промисловий майданчик станції зазнає періодичних обстрілів.

У лютому Рада нацбезпеки і оборони запровадила санкції проти 200 російських компаній, які намагаються експлуатувати Запорізьку АЕС. У Служби безпеки України є докази, які свідчать, що співробітники "Росатома" та супутніх компаній корпорації взяли на себе контроль над технологічними та управлінськими процесами на ЗАЕС; сприяють підключенню електростанції до російської енергетичної системи.

10 лютого Державна інспекція ядерного регулювання України заборонила експлуатацію чотирьох з шести енергоблоків ЗАЕС.

Україна закликала Євросоюз позбавити Росію привілеїв і прав у Міжнародному агентстві з атомної енергії та закрити проекти, які "Росатом" реалізує по всьому світу.

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