Баку збирається постачати на міжнародні ринки 157 ГВт електроенергії через Грузію.

На дев'ятому місяці повномасштабного російського вторгнення в Україну представники Грузії, Азербайджану, Угорщини та Румунії практично досягли угоди про постачання електроенергія в ЄС.

Про це заявив віце-прем'єр Грузії, глава Мінекономіки Леван Давіташвілі, повідомляє "Грузія Online".

"Найближчим часом між Грузією, Румунією, Угорщиною та Азербайджаном буде досягнуто згоди для того, щоб всі чотири країни одночасно зуміли здійснити цей проект, тому що це інвестиція в кілька мільярдів і одночасно це дозволить під'єднати безпосередньо Грузію до енергоструктур ЄС", - сказав він.

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Президент Азербайджану Ільхам Алієв заявив, що Баку збирається постачати на міжнародні ринки 157 ГВт електроенергії через Грузію.

Міністр енергетики Азербайджану Парвіз Шахбазов обговорив можливість прокладки лінії електропередач по дну Чорного моря - проект, який Грузія та Азербайджан розраховують реалізувати за участю Румунії та Угорщини.

Своєю чергою прем'єр Угорщини Віктор Орбан за підсумками переговорів зі своїм грузинським колегою Іраклієм Гарібашвілі в Будапешті заявив, що Угорщина потребує закупівлі електроенергії з Азербайджану через Грузію.

Постачання електроенергії до ЄС:

Українська енергосистема з 16 березня 2022 року працює синхронно з енергомережею континентальної Європи ENTSO-E.

Наприкінці березня розпочався експорт електроенергії з України до Польщі, а в травні - до Молдови.

З 30 червня Україна почала комерційний експорт електроенергії в ЄС. Першим напрямком для постачання стала Румунія.

З кінця червня обсяг комерційного експорту електроенергії до ЄС становив 100 МВт.

7 липня розпочався експорт електроенергії до Словаччини. Загальний обсяг комерційного експорту з кінця червня становить 100 МВт.

28 липня оператори систем передачі континентальної Європи (ENTSO-E) дозволили збільшення експорту української електроенергії до Європи до 250 МВт.

2 вересня Україна збільшила експорт державної електроенергії.

10 жовтня Росія почала знищувати українську енергетичну інфраструктуру. Експорт електроенергії з України було зупинено.

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