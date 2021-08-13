Середньозважена ціна електроенергії в Україні на ринку "на добу вперед", який є головним орієнтиром для всіх сегментів ринку, на кінець тижня зросла на 4,7%, до 1908,7 грн за МВт-год відносно минулої доби.
Про це свідчать дані держпідприємства "Оператор ринку".
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Разом з тим, станом на 13 серпня ціна електрики в пікові години (з 07:00 до 23:00) в торговій зоні "Об'єднана енергосистема України" зросла на 11,5%, до 2239,2 грн за МВт-год.
Середньозважена ціна електричної енергії в торговій зоні "Бурштинський острів", що виробляє електроенергію для Закарпатської, Івано-Франківської та Львівської областей, продемонструвала стабільний рівень і на 13 серпня склала 1669 грн за МВт-год.
Ринок "на добу вперед":
Ринок "на добу вперед" - це ринок купівлі-продажу обсягів електроенергії з періодом покриття – наступну добу, на якому всі угоди узгоджуються з оператором системи передачі. Ці угоди проводяться за день до періоду покриття.
Тариф на електроенергію: що необхідно знати
- 2 серпня на ринку "на добу вперед" у торговельній зоні "Об'єднана енергосистема України" ціна на електроенергію досягла нового максимуму за час роботи нового ринку електричної енергії - 2578,5 грн за МВт-год.
- Таке зростання цін стало наслідком рішення Національної комісії, що здійснює регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП), Про підвищення максимальних граничних цін продажу електрики.
- Зростання цін на оптовому ринку електричної енергії найбільше відбивається на промислових підприємствах, що робить їх продукцію на міжнародній арені неконкурентоспроможною.
- Підвищення вартості електрики зрештою змушує підприємців підвищувати ціни на свою продукцію.
- Ціна електрики для населення залишиться незмінною на рівні 1,68 грн за кВт-год, але зростання електротарифів для промисловості спровокує зростання цін на товари та послуги.
- Разом з тим, за рішенням уряду з 1 жовтня 2021 року тариф на електроенергію для населення буде знижений до 1,44 грн за кіловат-годину, якщо домогосподарства споживають менше ніж 250 кіловат-годин на місяць, тобто рішення торкнеться 80% українських сімей.