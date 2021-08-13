Підвищення вартості електрики зрештою змушує підприємців підвищувати ціни на свою продукцію.

Середньозважена ціна електроенергії в Україні на ринку "на добу вперед", який є головним орієнтиром для всіх сегментів ринку, на кінець тижня зросла на 4,7%, до 1908,7 грн за МВт-год відносно минулої доби.

Про це свідчать дані держпідприємства "Оператор ринку".

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Разом з тим, станом на 13 серпня ціна електрики в пікові години (з 07:00 до 23:00) в торговій зоні "Об'єднана енергосистема України" зросла на 11,5%, до 2239,2 грн за МВт-год.

Середньозважена ціна електричної енергії в торговій зоні "Бурштинський острів", що виробляє електроенергію для Закарпатської, Івано-Франківської та Львівської областей, продемонструвала стабільний рівень і на 13 серпня склала 1669 грн за МВт-год.

Ринок "на добу вперед":

Ринок "на добу вперед" - це ринок купівлі-продажу обсягів електроенергії з періодом покриття – наступну добу, на якому всі угоди узгоджуються з оператором системи передачі. Ці угоди проводяться за день до періоду покриття.

Тариф на електроенергію: що необхідно знати

2 серпня на ринку "на добу вперед" у торговельній зоні "Об'єднана енергосистема України" ціна на електроенергію досягла нового максимуму за час роботи нового ринку електричної енергії - 2578,5 грн за МВт-год.

Таке зростання цін стало наслідком рішення Національної комісії, що здійснює регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП), Про підвищення максимальних граничних цін продажу електрики.

Зростання цін на оптовому ринку електричної енергії найбільше відбивається на промислових підприємствах, що робить їх продукцію на міжнародній арені неконкурентоспроможною.

Підвищення вартості електрики зрештою змушує підприємців підвищувати ціни на свою продукцію.

Ціна електрики для населення залишиться незмінною на рівні 1,68 грн за кВт-год, але зростання електротарифів для промисловості спровокує зростання цін на товари та послуги.

Разом з тим, за рішенням уряду з 1 жовтня 2021 року тариф на електроенергію для населення буде знижений до 1,44 грн за кіловат-годину, якщо домогосподарства споживають менше ніж 250 кіловат-годин на місяць, тобто рішення торкнеться 80% українських сімей.

Автор: Ганна Бредіхіна