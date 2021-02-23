Уряд також опрацьовує введення обмеження націнки для постачальників на роздрібному ринку.

Міністерство енергетики працює над питанням введення однієї платіжки за газ і його розподіл.

Читайте такожЗнижки на газ не буде: киянам розповіли, за якими тарифами доведеться сплачувати комуналку за СічПро це написав у Facebook виконуючий обов'язки міністра енергетики Юрій Вітренко.

"З конкретних речей, над якими ми зараз працюємо у відповідь на запит багатьох споживачів, - це перехід на одну платіжку за газ і розподіл, при цьому, щоб тариф на розподіл не був в одних регіонах вище, ніж тарифи в інших регіонах", - написав Вітренко.

Він повідомив, що уряд також опрацьовує введення обмеження націнки для постачальників на роздрібному ринку і працює над вдосконаленням роботи оптового ринку, зокрема, за обсягами, які повинні виставляти на ринок державні компанії.

Вітренко додав, що міністерство також пропонує змінити принципи формування тарифів.

"Ми також пропонуємо змінити принципи формування тарифів, щоб споживачі були впевнені, що на них не перекладають неефективність роботи операторів мереж і щоб гроші не вилучалися, а вкладалися в підвищення якості та надійності поставок газу, тепла, електроенергії", - написав міністр.

Що цьому передувало

З січня 2020 року споживачі почали отримувати окрему платіжку з нарахуваннями за доставку газу газорозподільними компаніями.

Такі платіжки отримали, у тому числі споживачі, які не користуються газом у домогосподарстві, а також нові споживачі.

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Автор: Ігор Орел