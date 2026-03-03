Ціни на пальне в Україні сягнули рекордів: скільки тепер коштує бензин, дизель та автогаз

Через війну в Ірані ціни на нафту зросли приблизно на 10%.

У вівторок, 3 березня, ціни на українських АЗС продовжили стрімко зростати. Причиною стало підвищене хвилювання на міжнародних ринках через загострення геополітичної ситуації на Близькому Сході, на яке реагують оператори, повідомляє портал "НафтоРинок".

Так, мережі OKKO та WOG підвищили вартість бензину та дизельного пального одразу на 2 грн/л. Ціна на газ зросла на 1 грн/л і перевищила позначку 40 грн/л.

Поточні ціни становлять:

бензин А-95 – 68,99 грн/л (+2 грн/л);

бензин А-95+ – 71,99 грн/л (+2 грн/л);

бензин А-98/А-100 – 78,99 грн/л (+2 грн/л);

дизельне пальне – 68,99 грн/л (+2 грн/л);

преміальне дизельне пальне – 71,99 грн/л (+2 грн/л);

автогаз – 40,98–40,99 грн/л (+1 грн/л).

Загалом від 18 лютого, на фоні ескалації та зростання світових цін на нафту, в мережах OKKO та WOG бензин і дизельне пальне подорожчали на 5 грн/л.

Мережа UPG сьогодні відзначилася ще більшим підвищенням цін: бензини та дизельне пальне додали по 3 грн/л, а автогаз подорожчав на 2 грн/л.

Поточні ціни виглядають так:

бензин А-95 – 65,90 (+3 грн/л);

бензин upg95 – 68,90 (+3 грн/л);

бензин upg100 – 75,90 (+3 грн/л);

Euro Diesel – 65,90 (+3 грн/л);

upgDiesel – 68,90 (+3 грн/л);

газ – 40,0–40,5 (+2 грн/л).

Від середини лютого ціни в мережі UPG зросли до 5 грн/л.

Також у вівторок підвищення цін зафіксували у мережах Ukrnafta, БРСМ-Нафта, AMIC, SOCAR, KLO та Parallel (до 2 грн/л), а також в мережі Chipo (до 4 грн/л).

Деякі регіональні оператори підвищили ціни ще різкіше. У понеділок максимальні зміни спостерігалися в мережі Vt Petroleum на Івано-Франківщині: там усі види пального подорожчали одразу на 5 грн/л, а автогаз досяг рекордних 41,75 грн/л. У вівторок ціни зросли ще на 3 грн/л, тож сумарний приріст за два дні сягнув 8 грн/л.

Війна в Ірані і ціни на енергоносії – головні новини

Західні галузеві аналітики попередили, що нафтові ринки можуть опинитися під тиском паніки на тлі побоювань затяжного конфлікту з Іраном. Серед ключових ризиків вони виділяють можливий хаос у країнах Перської затоки.

Фахівці зазначали, що іранське керівництво, стикаючись із загрозою існуванню режиму, може спробувати втягнути сусідні держави регіону в кризу, аби змусити США повернутися до переговорного столу.

Водночас станом на сьогодні ціни на нафту демонструють "помірне" зростання. На ранок ф’ючерси на нафту марки Brent торгувалися по 79,44 долара за барель, додавши 1,70 долара, або 2,2%. Ф’ючерси на американську нафту WTI зросли на 1,17 долара, або 1,6%, до 72,40 долара за барель.

За словами директора консалтингової компанії "‎А-95"‎ Сергія Куюна, ситуація дійсно далека від апокаліптичних прогнозів. На його переконання, головна загроза сьогодні – це паніка. Експерт звертає увагу на те, що деякі мережі, що зазвичай працюють у середньому ціновому сегменті, намагаються не відставати від лідерів, побоюючись швидкого виснаження запасів.

Куюн прогнозує падіння цін, щойно іранський фактор зникне з порядку денного. За його словами, нафти у світі стане ще більше, адже видобуток в Ірані довгі роки був обмежений санкціями. Відповідно, ціни в Україні теж впадуть.

