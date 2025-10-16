У НАК "Нафтогаз України" зазначили, що атаки РФ призводять до скорочення внутрішнього видобутку газу.

Росія в ніч на 16 жовтня масовано атакувала дронами та ракетами газову інфраструктуру України, зокрема об’єкти групи "Нафтогаз", що призвело до зупинки роботи частини критичних об’єктів, повідомляє компанія.

Зазначається, що руйнування виникли одразу у кількох областях. Внаслідок атаки є постраждалі.

"Десятки ракет (у тому числі балістичних) та сотні дронів-"шахедів" вдарили по цивільних об’єктах, які забезпечують українців газом і теплом. На жаль, є постраждалі - четверо наших колег отримали поранення. Є руйнування одразу в кількох областях, частина критичних об’єктів тимчасово зупинена", - зазначається у повідомленні.

Відео дня

У компанії додали, що подібні ворожі удари призводять до зменшення обсягу видобутку газу в Україні.

"Такі удари безпосередньо впливають на обсяги власного видобутку газу, які компанія змушена частково компенсувати за рахунок імпорту", - зазначається у повідомленні.

Удари РФ по газовій інфраструктурі України - останні новини

Росія восени активізувала атаки на газову інфраструктуру України. Так, 15 жовтня очільник НАК "Нафтогаз України" Сергій Корецький заявив, що за останній тиждень РФ тричі атакувала газову інфраструктуру України, а, в ніч на 15 жовтня було атаковано одну з ТЕЦ НАК "Нафтогаз України".

Через масовані російські атаки Україна була змушена збільшити імпорт газу та планувала закачати в газосховища 4,6 мільярда кубометрів "блакитного палива".

Після останніх атак потреба в імпорті лише зросла. Міністерка енергетики Світлана Гринчук повідомила, що Україна наразі веде перемовини про розширення імпорту газу приблизно на 30%, що становить 1,38 мільярда кубометрів.

Удари РФ по газовій інфраструктурі, за неофіційними даними, вже знищили приблизно 60% газового виробництва.

Вас також можуть зацікавити новини: