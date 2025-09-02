Нафта дорожчає, оскільки війна в Україні посилює побоювання з приводу поставок.

Ціни на нафту зросли у вівторок, 2 вересня, на тлі побоювань щодо перебоїв у постачанні російського "чорного золота" через ескалацію між РФ та Україною. Трейдери також оцінюють можливість зниження процентних ставок Федеральною резервною службою США.

Агентство Reuters пише, що ціна нафти марки Brent зросла на 37 центів, або 0,54%, до 68,52 долара за барель, а ціна нафти марки WTI - на 1,01 долар, або 1,58%, до 65,02 долара за барель.

"Ціни на нафту отримують короткострокову підтримку від перспективи швидкого пом'якшення політики ФРС", - зазначила старший аналітик ринку в Phillip Nova Пріянка Сачдева.

При цьому нещодавні атаки українських дронів призвели до зупинки об'єктів, на які припадає щонайменше 17% нафтопереробних потужностей Росії, або 1,1 млн барелів на добу, за підрахунками Reuters.

"Ризики для енергетичної інфраструктури Росії залишаються високими. Минулими вихідними Україна завдала ударів по російських нафтопереробних заводах, посиливши атаки на інфраструктуру", - повідомив старший стратег із сировинних ринків ANZ Деніел Хайнс.

Крім того, інвестори чекають зустрічі членів Організації країн-експортерів нафти та їхніх союзників 7 вересня, щоб отримати будь-які підказки щодо майбутніх планів з видобутку. Ринок очікує, що ОПЕК+ поки що збереже обсяги видобутку без змін.

За даними МЕА, це, в поєднанні з побоюваннями з приводу економічних наслідків введення мит, призвело до того, що пропозиція нафти зростає швидше, ніж попит.

"Масштаби профіциту наступного року означають, що група навряд чи постачатиме додаткові обсяги на ринок. Серйозніший ризик полягає в тому, що ОПЕК+ може ухвалити рішення про відновлення скорочення постачань через побоювання з приводу профіциту", - зазначають аналітики ING.

Постачання російської нафти в Індію - головні новини

Президент США Дональд Трамп розкритикував Індію за закупівлю російської нафти. Ба більше, з 27 серпня він подвоїв мита щодо Делі з цієї причини.

Незважаючи на повідомлення про збільшення митних тарифів, Індія планує збільшити експорт російської нафти у вересні. Пізніше в Делі знайшли виправдання за імпорт російської нафти. Так, міністр нафти Хардіп Пурі заявив, що це допомогло вберегти світову економіку від стрибка цін.

