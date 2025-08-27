Штрафний тариф введено через закупівлю російської нафти.

Сьогодні, 27 серпня, набули чинності збільшені вдвічі мита президента США Дональда Трампа на товари з Індії. У зв'язку з цим напруженість між двома найбільшими демократичними країнами і стратегічними партнерами у світі посилилася.

Видання Reuters пише, що штрафний тариф у розмірі 25%, введений у зв'язку із закупівлями Індією російської нафти, додався до раніше введеного Трампом тарифу в розмірі 25% на товари з Індії. Отже, загальне мито збільшилося до 50% на одяг, дорогоцінне каміння та ювелірні вироби, взуття, спортивні товари, меблі та хімікати. Це одні з найвищих мит, введених США.

Нові мита загрожують тисячам дрібних експортерів, а також тисячі людей можуть втратити роботу. За словами представника міністерства торгівлі Індії, експортери, які постраждали від мита, отримають фінансову допомогу та заохочуватимуться до диверсифікації ринків збуту, як-от Китай, Латинська Америка та Близький Схід.

Повідомлення Митної та прикордонної служби США для вантажовідправників передбачає тритижневе звільнення від мит для індійських товарів, які були завантажені на судно і перебували в дорозі до США до опівночі. Ці товари, як і раніше, можуть ввозитися в США за нижчими тарифами до 12:01 ранку за східним часом 17 вересня.

Також виключені сталь, алюміній і похідні продукти, легкові автомобілі, мідь та інші товари, на які поширюються окремі митні тарифи до 50% відповідно до закону про національну безпеку в галузі торгівлі.

Представники міністерства торгівлі Індії заявляють, що середня ставка мита на імпорт зі США становить близько 7,5%, тоді як офіс торгового представника США вказав на ставки до 100% на автомобілі та середню застосовану ставку мита в 39% на сільськогосподарську продукцію зі США.

За оцінками груп експортерів, підвищення ставок може торкнутися майже 55% від 87 мільярдів доларів експорту товарів з Індії в США, при цьому вигоду від цього отримають такі конкуренти, як В'єтнам, Бангладеш і Китай.

Збереження мит на цьому рівні може підірвати зростаючу привабливість Індії як альтернативного Китаю центру виробництва смартфонів та електроніки.

Мита Трампа щодо Індії - останні новини

20 серпня стало відомо, що, незважаючи на погрози США підвищити мита на індійські товари, державні нафтопереробні заводи Індії знову закуповують російську нафту.

26 серпня повідомлялося, що нафтопереробні компанії Індії скоротять закупівлі російської нафти найближчими тижнями. Це невелика поступка Вашингтону менш ніж за добу до підвищення мит США, але також сигнал про те, що Делі не планує розривати відносини з Москвою.

Водночас Суратська діамантова біржа, яка є найбільшим офісним комплексом у світі, стоїть порожня через мита Трампа.

