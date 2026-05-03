План Трампа вивести війська з Німеччини може зазнати краху: Fox News розкрив причини

В Німеччині знаходиться близько 36 тис. американських військових.

Президент США Дональд Трамп прагне скоротити чисельність американських військ у Європі, заявивши про плани вивести частину армії з Німеччини. Однак такі плани можуть зазнати невдачі.

Про це пише Fox News, зазначаючи, що причиною можуть стати обмеження від Конгресу. Як зазначив речник Пентагону Шон Парнелл, Трамп наказав вивести 5000 американських військових з Німеччини протягом наступних 6-12 місяців. Однак Конгрес встановлював мінімальний ліміт на кількість військ у Європі на рівні не ниже 76 тис.

Щоб реалізувати свої плани, адміністрація Трампа повинна надати аналіз потенційних ризиків і довести, що такий крок не нашкодить інтересам США та НАТО. І хоч Конгрес не може накласти безпосереднє вето на таке рішення, але він контролює фінанси і може обмежити фінансування передислокації військ, що фактично паралізує процес.

"Ця норма не забороняє адміністрації опускатися нижче 76 000, але встановлює перепони, які їй доведеться подолати", – зазначив Джефф Ратке, президент Американсько-німецького інституту при Університеті Джонса Гопкінса.

Скільки американських військ розміщено в Європі

За даними Fox News, США тільки в трьох країнах регіону розгорнули близько 54 тис. військових. А саме – 36 тис. у Німеччині, близько 13 тис. - в Італії та близько 4000 в Іспанії. У Німеччині та Італії розміщені ключові бази США, які слугують логістичними центрами для операцій на Близькому Сході. І будь-яке значне скорочення може ускладнити для США війну з Іраном.

Чим США загрожує виведення військ з Європи

Як попередив Сет Джонс, аналітик з питань оборони Центру стратегічних та міжнародних досліджень, Трамп, ймовірно, має повноваження передислокувати або навіть виводити війська. Однак це порушує ширші питання щодо військової стратегії під час тривалого конфлікту.

"Моє питання не стільки в юридичних повноваженнях, скільки в стратегічному обґрунтуванні виведення військ, особливо якщо це робиться з політичних, а не стратегічних причин", – пояснив Джонс.

Він зокрема відзначив важливість ключових баз у Європі, зокрема в Іспанії, яка надає можливість США швидко розгортати свої сили в Північній Африці. А бази в Німеччині дозволяють США розгортати війська як на африканському, так і на європейському театрах бойових дій.

"Російська загроза для Східної Європи залишається серйозною", – пояснив Джонс, додавши, що частина американських баз у Німеччині розташовані поза зоною досяжності певних російських ракет і безпілотників. І в разі виведення військ, це може призвести до значних логістичних проблем для Вашингтону.

Видання відзначає, що масштабні переміщення американських військ можуть також бути складними на практиці, особливо в короткостроковій перспективі. Зокрема це вимагатиме фінансування та створення нової інфраструктури для вилучених військ.

Журналісти нагадують, що раніше Конгрес вже втручався, блокуючи виведення військ в Європі. Зокрема Трамп за першого свого терміну наказував вивести 12 тис. військових з Німеччини, звинувативши Берлін у недостатніх внесках в оборону НАТО. Тоді плани осільника Білого дому не були реалізовані.

Критика Трампа в бік НАТО: що відомо

Раніше про те, що США ухвалили рішення вивести 5000 військових з Німеччиниі повідомляли журналісти Reuters. Вони зазначали, що таким чином США повернуть кількість своїх військ у регіоні до рівня, який був до 2022 року, коли РФ почала повномасштабне вторгнення в Україну.

В Німеччині відреагували на це рішення. Зокрема міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус заявив, що таке рішення США свідчить про те, що Європа має взяти на себе більше відповідальності за власну безпеку.

Водночас Трамп заявив, що Вашингтон виведе "набагато більше" військових, ніж повідомляв Пентагон. Водночас він не назвав очікувану кількість та конкретні країни, з яких США можуть також вивести війська.

