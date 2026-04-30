Війна в Ірані паралізувала нафтові ринки Азії: країни страждають через дефіцит дизеля

Війна на Близькому Сході створила нерівні умови на азійському ринку дизеля. Заможні країни зберігають запаси, тоді як бідніші стикаються з гострим дефіцитом і зростанням цін, пише Bloomberg.

Після скорочення переробки нафти в Китаї та Південній Кореї зменшилися обсяги експорту палива, що вдарило по імпортерах, зокрема Індонезії та Філіппінах.

Водночас для багатших країн обмеження стали вигідними, оскільки внутрішні запаси залишаються стабільними. У Китаї комерційні запаси дизеля досягли максимуму майже за два роки, навіть попри зниження завантаження НПЗ.

Натомість у бідніших державах ситуація загострюється. В Індії, де дизель є основою економіки, зростають проблеми з паливом. Водії вантажівок повідомляють про зупинки транспорту через порожні заправки.

Зазначається, що причиною стала війна між США та Іраном, яка триває третій місяць і призвела до майже повного закриття Ормузької протоки. Це паралізувало поставки нафти й нафтопродуктів. Ціни на нафту Brent перевищили 126 доларів за барель, досягнувши максимуму майже за чотири роки, що потягнуло вгору і вартість дизеля.

Для Азії це означає додатковий інфляційний тиск, оскільки зростають витрати фермерів, заводів і перевізників. На Філіппінах, де вже оголосили надзвичайну ситуацію в енергетиці, інфляція прискорилася до 4,1% - найвищий показник за майже два роки.

"Вплив дефіциту дизельного палива розподіляється нерівномірно між азійськими країнами. Країни Південно-Східної Азії мають обмежені запаси нафти, що робить їх більш вразливими до перебоїв у постачанні", - зазначив старший ринковий аналітик Vortexa Ксав'є Танг.

За оцінками Goldman Sachs Group Inc., поставки з Перської затоки скоротилися більш ніж на 14 млн барелів на добу, що зменшило й експорт дизеля.

Деякі країни намагаються адаптуватися. В Індонезії дефіцит дизельного палива спонукав прискорити перехід на біопаливо. В’єтнам закликав промисловість економити ресурс, а Таїланд схвалив план фінансової підтримки, щоб спробувати захистити споживачів від зростання цін на паливо.

Війна в Ірані - останні новини

30 квітня ціни на нафту продовжили стрімке зростання. Так, вартість нафти марки Brent на біржі ICE зросла до 122,79 дол. за барель. Водночас американська нафта марки WTI, за даними порталу Investing, зросла до 108,33 дол. за барель.

Раніше повідомлялося, що президент США Дональд Трамп наказав готуватися до тривалої та виснажливої блокади Ірану. За даними видання The Wall Street Journal, рішення було озвучене під час останніх нарад у Ситуаційній кімнаті.

Вас також можуть зацікавити новини: