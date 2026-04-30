Нафта знову бʼє рекорди: Трамп розігнав ціни до максимуму за чотири роки

Перемовини між США та Іраном зайшли в глухий кут.

Ціни на нафту з вечора 29 квітня відновили стрімке зростання, яке продовжилось і наступного дня. Котирування пішли вгору на тлі повідомлення про те, що США розглядають можливість військових дій проти Ірану, повідомляє Reuters.

Станом на 9:46 за київським часом вартість нафти марки Brent на біржі ICE зросла на 4,03% - до 122,79 долара за барель

Американська нафта марки WTI, за даними порталу Investing, зросла на 1,44 долара - до 108,33 долара за барель.

З початку року вартість нафти марки Brent зросла більш ніж удвічі, досягнувши у четвер, 30 квітня, найвищого рівня з березня 2022 року. Американська нафта марки WTI з початку року подорожчала більш ніж на 90%.

За даними видання Axios, у четвер президент США Дональд Трамп має ознайомитися з планами завдання серії військових ударів по Ірану.

Reuters зазначає, що переговори про завершення війни між США та Іраном зайшли в глухий кут. Вашингтон наполягає на обговоренні ймовірної іранської програми з розробки ядерної зброї, а Тегеран вимагає певного контролю над протокою та компенсації за збитки, завдані війною.

"Перспективи швидкого вирішення іранського конфлікту або відновлення судноплавства в Ормузькій протоці залишаються примарними", – зазначив ринковий аналітик IG Тоні Сайкамор.

Невтішні висновки експерта підверджує зустріч президента США Дональда Трампа з представниками нафтових компаній країни, під час якої обговорювалося пом’якшення наслідків можливої багатомісячної блокади з боку США, повідомив Reuters представник Білого дому.

Тим часом ОПЕК+, за даними джерел агенства, на зустрічі 3 травня може домовитися про збільшення видобутку нафти на 188 000 барелів на день. Зустріч відбудеться після виходу Об'єднаних Арабських Еміратів з ОПЕК.

Аналітики дають зрозуміти, що хоча ОАЕ і зможе після виходу з картелю збільшити видобуток нафти, це не вплине суттєво на вартість "чорного золота" цього року з огляду на блокування Ормузької протоки та зменшенням видобутку нафти країнами Перської затоки.

Президент США Дональд Трамп наказав своїм помічникам готуватися до тривалої та виснажливої блокади Ірану. Як повідомило видання The Wall Street Journal з посиланням на власні джерела серед американських посадовців, таке рішення було озвучене під час останніх нарад у Ситуаційній кімнаті.

29 квітня американський президент заявив, що продовжить морську блокаду Ірану доти, доки Тегеран не погодиться укласти ядерну угоду.

Вас також можуть зацікавити новини: