Зазначається, що учасники ринку, ймовірно, зберігатимуть обережність.

Ціни на нафту, сьогодні, 16 жовтня знову почали зростати, оскільки зберігається невизначеність щодо ситуації на Близькому Сході.

Видання Reuters пише, що ф'ючерси на нафту марки Brent подорожчали на 18 центів, або 0,24%, до 74,43 долара за барель. Ф'ючерси на американську нафту West Texas Intermediate подорожчали на 18 центів, або на 0,26%, до 70,76 долара.

"Геополітична напруженість, що зберігається, у поєднанні зі слабкими прогнозами попиту створюють невизначені перспективи для світових цін на сиру нафту в найближчій перспективі. Учасники ринку, ймовірно, зберігатимуть обережність, що може призвести до подальшої волатильності", - сказав Крістофер Тахір, старший ринковий стратег Exness.

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Побоювання з приводу ескалації між Ізраїлем і угрупованням "Хезболла" все ще зберігаються. Обмеження пропозиції з боку Організації країн-експортерів нафти та її союзників, включно з Росією, зберігається до грудня.

"Ми бачимо, що до 2025 року на ринку спостерігатиметься профіцит пропозиції", - зазначив Норберт Рюккер з Julius Baer.

Що стосується попиту, то цього тижня ОПЕК і Міжнародне енергетичне агентство знизили прогнози зростання попиту на нафту на 2024 рік, причому основна частина зниження припала на Китай. Економічні стимули в Китаї не надали істотної підтримки цінам на нафту.

Ціни на нафту - останні новини

14 жовтня ціни на нафту також демонстрували падіння - через те, що плани Китаю зі стимулювання економіки не викликали довіри в інвесторів. Як повідомлялося, імпорт нафти Китаєм сповільнився минулого місяця.

Наступного дня ціни на нафту впали до майже двотижневого мінімуму під час азійських торгів. Серед головних причин падіння - певне зниження стурбованості щодо перспектив повномасштабної війни між Ізраїлем та Іраном.

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