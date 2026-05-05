Подекуди бензин і дизель подорожчали одразу на гривню: скільки коштує пальне 5 травня

Більшість мереж АЗС зберегли ціни на пальне без змін.

У вівторок, 5 травня, найбільші українські мережі АЗС продають бензин А-95 за середньою ціною 74,2 грн/л, дизель – 88,8 грн/л, і автогаз – 48,5 грн/л. За добу ціни на більшості заправок майже не змінилися, водночас мережа UPG підвищила вартість бензину та дизелю одразу на 1 гривню за літр. Про це свідчить ціновий моніторинг найбільших українських АЗС, проведений УНІАН.

Так, бензин марки А-95 на UPG подорожчав на 1 гривню - до 73,90 грн/л. На гривню оператор підняв ціну і преміального 95-го – до 75,90 грн/л.

Найдешевший 95-й у вівторок продає "БРСМ-Нафта". Його вартість, у середньому, наближається до 70 гривень за літр, а найдорожче – ОККО та WOG за 76,90 грн/л.

Середні ціни на бензин на АЗС:

OKKO – 76,90 грн/літр;

WOG - 76,90 грн/літр;

UPG - 75,90 грн/літр;

UKRNAFTA – 70,90 грн/літр;

KLO – 72,90 – 74,90 грн/літр;

"БРСМ-Нафта" - 69,92-69,99 грн/літр.

Ціни на дизель

Дизельне паливо у мережі UPG також подрожчало на 1 гривню - до 87,90 гривень за літр. Решта АЗС залишили ціни без змін.

Найнижчий цінник 5 травня пропонує "БРСМ-Нафта", де дизель продають від 85,99 грн/літр. А найвищий - у мережах ОККО та WOG – 90,90 грн/літр.

Середні ціни на дизельне паливо АЗС:

OKKO – 90,90 грн/літр;

WOG – 90,90 грн/літр;

UPG - 87,90 грн/літр;

UKRNAFTA – 87,90 грн/літр;

KLO – 88,90 грн/літр;

"БРСМ-Нафта" - 85,99-86,99 грн/літр

Ціни на автогаз

Стабільними більшість мереж залишила і цінники на автогаз. Найдешевше газом у вівторок можна заправитися у мережі "БРСМ-Нафта", де його вартість стартує від 45,49 гривень за літр, а найдорожче - у ОККО та WOG за 49,90 грн/літр.

Середні ціни на автогаз:

OKKO – 49,90 грн/літр;

WOG - 49,90 грн/літр;

UPG - 47,90 грн/літр;

UKRNAFTA - 47,90 грн/літр;

KLO - 48,90 грн/літр;

"БРСМ-Нафта" - 45,49-47,49 грн/л

Ціни на пальне в Україні

Як повідомляв УНІАН, за підсумками квітня ціни на дизель на АЗС подорожчали на понад 2 гривні/літр, а на автогаз – на 1,65 грн/літр.

Директор консалтингової компанії "А-95" Сергій Куюн не виключає подальшого зростання вартості пального через його подорожчання у світі та зменшення прибутковості мереж.

