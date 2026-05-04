Дизель за місяць подорожчав на понад 2 гривні: скільки коштує пальне на АЗС

Бензин на деяких АЗС минулого місяця подешевшав.

Середні ціни на пальне на АЗС за підсумками квітня зросли. За даними моніторингу видання "Нафторинок", за минулий місяць середня дизельного пального зросла більш ніж на 2 гривні, перевищивши 87 грн/л. Автогаз додав 1,65 грн на кожному літрі.

Середній цінник на бензин марки А-95 зріс на 0,59 грн/л – до 72,08 грн/л. При цьому преміальний А-95, у середньому, здешевшав на 6 копійок - до 74,47 грн/л.

Мережі WOG, ОККО та SOCAR, підвищували ціни на бензин та дизель практично однаково. Бензин (95-й та 95-й преміум) у них додали по 0,91 грн/л, а дизель подорожчав на 1,91-1,92 грн/л.

Найбільше подорожчав дизель на колонках мережі BVS. Середній прайс тут зріс на 4,91 грн/л.

Водночас деякі мережі у квітні знизили вартість бензину. Наприклад, вартість преміального 95-го бензину на стелах державної UKRNAFTA у середньому знизилася на 2,09 грн/л. А мережі KLO та Parallel знизили ціни бензину на 1-1,09 грн/л.

Найбільший стрибок вартості газу, за підсумками квітня, зафіксовано в мережах UPG (+2,40 грн/л) та Parallel (+2,36 грн/л). Найменше ж автогаз подорожчав на державній UKRNAFTA – на 0,91 грн/л.

Як повідомляв УНІАН, середні ціни на преміальний 95-й бензин на АЗС в останній день квітня дещо знизилися, попри зростання світових цін на нафту та котирувань газойлю. Водночас середня вартість дизельного палива не змінилася.

Засновник групи компаній Prime, паливний експерт Дмитро Льоушкін зазначає, що після подорожчання дизельного пального на вихідних суттєвих змін у цінах на бензин та дизель очікувати не варто. За його словами, все буде залежати від точкових рішень "Укрнафти", ОККО, WOG та ситуації на близькому Сході.

