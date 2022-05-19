Так, на станціях SOCAR, наприклад, ціна збільшилася на 3 грн.

В Україні середня ціна на скраплений газ у мережах АЗС зросла на 90 коп./л - до 37,58 грн/л.

Про це свідчать дані щоденного моніторингу роздрібного ринку Консалтингової групи "А-95", пише enkorr.

На станціях SOCAR ціна зросла на 3 грн, до 37,48 грн/л.

На станціях ОККО і WOG автогаз здорожчав на 1 грн/л, до 37,99 і 38,98 грн/л відповідно.

На "Автотранс" і BVS ціна на автогаз також зросла на 1 грн/л, до 38,98 і 38,99 грн/л відповідно.

Крім того, на 0,83-3,5 грн/л здорожчав автогаз у мережах "БРСМ-Нафта", KLO, Chipo та інших.

Як повідомляв УНІАН, раніше директор енергетичних програм Центру Разумкова Володимир Омельченко розповів, що ситуація з наявністю на АЗС пального може покращитись до кінця травня та на початку червня.

У зв'язку з виникненням дефіциту пального Польща надасть Україні 25 тис. тонн бензину зі своїх запасів.

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