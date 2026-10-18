Скасування санкцій проти РФ зійде Трампу з рук: в AP розкрили причину

Хоча конгресмени збунтувалися через рішення Трампа про відміну санкцій проти РФ, у найближчому майбутньому якось протидіяти цьому вони не зможуть.

Несподіване рішення президента Дональда Трампа скасувати санкції проти Росії, всього за кілька днів до їхнього вступу в силу, викликало різке невдоволення в Конгресі.

Законодавці з обох партій розкритикували президентський указ, пише Associated Press (AP). "Очевидно, що Росія – агресор, і ми маємо зробити все можливе, щоб чинити на неї економічний тиск", – заявив агентству сенатор-республіканець Рік Скотт.

"Це вершина безвідповідальності", – написав у соцмережах сенатор-республіканець Том Тілліс.

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"Чого саме президент і його радники не розуміють у виконанні закону, ухваленого Сенатом 86 голосами проти 11? Абсолютно неприпустимо, що нинішня адміністрація йде на поступки російському диктатору, який незаконно вторгся в Україну", – вважає Тілліс.

Сенатор-республіканець Джон Корнін зазначив: "Ліндсі був би в жаху".

Йдеться про покійного сенатора-республіканця Ліндсі Грема, який аж до самої своєї смерті цього літа невтомно працював над цим законопроектом. Документ відомий як "Закон Ліндсі Грема про санкції проти Росії".

Лідер демократів у Сенаті Чак Шумер заявив:

"Надаючи російській економіці своєрідну систему життєзабезпечення, Трамп укладає угоду з дияволом, яка стає дедалі бруднішою".

Сенаторка-демократка Елізабет Воррен закликала своїх колег вжити заходів, щоб змінити ситуацію.

Однак, як зазначило видання, подальші кроки залишаються невизначеними, оскільки Конгрес пішов на перерву до закінчення дня виборів.

Видання підкреслило, що малоймовірно, що Конгрес зможе вжити будь-яких заходів, щоб оскаржити дії Трампа, до повернення законодавців у Вашингтон.

Ліндсі Грем знадобилося майже рік, щоб переконати Трампа погодитися на пакет санкцій проти РФ. Цей документ було розроблено з метою введення високих мит для країн, що імпортують значні обсяги російської нафти та енергоресурсів. Санкції мали перекрити Кремлю фінансові потоки, які допомагають йому продовжувати війну проти України.

Однак ще в той момент, коли Сенат – вже після смерті Грема – ухвалював цей законопроект, скептики в Конгресі попереджали: малоймовірно, що Трамп виконуватиме закон навіть після того, як підпише його.

Скасування санкцій проти РФ

17 жовтня президент США Дональд Трамп підписав указ про відмову від введення масштабних санкцій проти російських енергоносіїв, передбачених законом Грема, який він сам підписав у вересні.

У Білому домі пояснили це рішення національними інтересами США. За словами держсекретаря Марко Рубіо, дію обмежень призупинено на 60 днів, щоб оцінити економічні наслідки цього кроку.

Це рішення викликало критику з боку американських законодавців обох партій та президента України Володимира Зеленського.

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