Десятки нафтових танкерів застрягли в Перській затоці через погрози Ірану, - Bloomberg

Щонайменше 40 нафтових танкерів, кожен із близько 2 млн барелів нафти, наразі простоюють у затоці.

Після атак поблизу Ормузької протоки десятки танкерів із нафтою застрягли в Перській затоці та не ризикують проходити ключовий морський коридор. Це вже порушує логістику в регіоні та може поставити під загрозу виробництво нафти, пише Bloomberg.

За даними відстеження суден компанії Kpler, щонайменше 40 надвеликих нафтових танкерів, кожен з яких має близько 2 млн барелів нафти, наразі простоюють у затоці. Деякі власники суден і капітани відмітили, що чекають більш зрозумілої безпекової ситуації, перш ніж намагатися пройти через протоку. Великі судноплавні компанії також рекомендували суднам залишатися на місці.

Аналітики Fearnley Securities Фредрік Дибвад і Сігурд Гьоне Габріельсен зазначили, що через останні події ефективність перевезень, імовірно, знизиться, оскільки судновласники вичікують.

Хоча Іран офіційно не закрив доступ до стратегічної протоки після ударів США та Ізраїлю, які почалися в 28 лютого, країна попередила судна про загрозу при проходженні через неї. Станом на ранок понеділка щонайменше три судна вже потрапили під удар. Більше половини найбільших морських страхових компаній світу скасували страхування воєнних ризиків для суден, що заходять у Перську затоку.

У результаті протока, яка з’єднує найбільших виробників нафти з покупцями, фактично стала недоступною. За останню добу лише кілька великих танкерів змогли пройти цей водний шлях. Так, лише два іранські танкери під санкціями США наблизилися до входу в протоку. При цьому, за даними суднового моніторингу Vortexa, 1 березня через протоку пройшли лише чотири супертанкери, що на 22 одиниці менше, ніж днем раніше.

Фактична кількість суден, що застрягли у Перській затоці, може бути ще більшою, якщо врахувати малі танкери. Багато кораблів вимикають транспондери (пристрої, що передають сигнал про місцезнаходження судна) й фактично зникають із радарів, щоб зменшити ризики, а також ситуацію ускладнює глушіння сигналів.

Багатонаціональна консультативна група Joint Maritime Information Center підвищила рівень безпеки до "критичного". Причиною стали підтверджені ракетні та дронові атаки на комерційні судна в Оманській затоці, поблизу півострова Мусандам і у прибережних водах ОАЕ.

Останнім постраждалим судном став танкер Sea La Donna, обставини інциденту ще розслідують. У центрі зазначили, що не знайшли зв’язку, який робив би ці судна потенційною ціллю для атак.

Органи, які стежать за дотриманням міжнародного морського права, також забили на сполох. Реєстри прапорів суден Ліберії та Маршаллових Островів, які є найбільшим і третім за величиною у світі відповідно, закликали судна дотримуватися найвищого рівня безпеки. Це означає, що вантажні операції мають бути призупинені.

Аналітики JPMorgan & Chase оцінили, що закриття протоки більш ніж на 25 днів може змусити компанії зупинити виробництво.

Ормузька протока також ключовий маршрут для транспортування скрапленого природного газу (СПГ). Катар - другий у світі експортер СПГ, який минулого року забезпечував близько 20% світових поставок, - доставляє через протоку газ до покупців в Азії та Європі. Кілька контейнеровозів також зупинилися або розвернулися під час проходження маршруту.

Побоювання також поширилися на Червоне море, де єменські бойовики-хусити обстрілювали комерційні судна. Деякі з найбільших контейнерних перевізників світу змінюють маршрути суден, щоб уникнути Червоного моря, після того як підтримувані Тегераном хусити погрожували відновити атаки на вантажні судна в цьому районі.

Атака на Іран - головні новини

28 лютого США та Ізраїль завдали ударів по Ірану. Президент США Дональд Трамп заявив, що метою операції було знищення ядерного потенціалу та загрози з боку іранського режиму.

За результатами ударів був убитий верховний лідер Ірану аятолла Алі Хаменеї, а також командувач КСІР. Тимчасово влада в країні перейшла до ради з трьох осіб на чолі з аятоллою Арафі. При цьому Трамп припустив, що активна фаза операції може тривати до чотирьох тижнів.

1 березня стало відомо, що Іран атакував танкер біля півострова Мусандам в Омані. Судно перебуває під санкціями США та Євросоюзу за перевезення іранської нафти. Тоді ж повідомлялося, що після атак США та Ізраїлю в Перській затоці почався справжній транспортний хаос.

