Аналітик Келвін Вонг очікує, що вартість нафти марки WTI буде коливатися в діапазоні 56,80-60,40 долара за барель.

Ціни на нафту 27 листопада пішли донизу на тлі очікувань можливого перемир'я між Україною і Росією, яке потенційно може призвести до скасування частини західних санкцій проти російських поставок, повідомляє Reuters.

"Ціни на нафту сьогодні вранці поступово знижуються, головним чином, завдяки надіям на прорив у мирному процесі в Україні та більш широкому скасуванню військової премії, але ринок все ще відчуває себе непевним напередодні зустрічі ОПЕК+ та зниження економічної активності у США через День подяки", - зазначила старший аналітик ринку Phillip Nova Пріянка Сачдева.

За даними порталу Іnvesting, торги розпочалися з суттєвого падіння нафтових котирувань. Станом на 6:45 за київським часом вартість нафти марки Brent знизилася на 39 центів, до 62,15 долара за барель – мінімуму з початку торговельного дня. Американська нафта WTI теж почала день зі зниження. О 5:45 за київським часом котирування впали до денного мінімуму – 58,29 долара за барель, тобто втратили 36 центів у порівнянням зі стартом торгів.

Втім наразі "чорне золото" повернулося до зростання. Станом на 11:00 за київським часом, вартість нафти марки Brent зросла на 4 центи, до 62,58 долара за барель. Американська нафта марки WTI, у свою чергу, підросла на 8 центів, до 58,73 долара за барель. Періодично котирування повертаються до падіння.

Як пише Reuters, спеціальний представник Дональда Трампа Стів Віткофф наступного тижня разом з іншими американськими високопосадовцями відправиться до Москви для проведення переговорів з російським керівництвом щодо можливого плану припинення війни в Україні. Проте Росія, у свою чергу, дає зрозуміти, що не піде на поступки.

"Реальна ситуація така, що ціни чутливі до новин, і будь-який серйозний прогрес у мирних переговорах (щодо завершення російсько-української війни, - УНІАН) призведе до спрощення постачання російської нафти на ринок, який і без того перенасичений, що збереже тенденцію до зниження цін на нафту в середньостроковій перспективі з лише короткочасними стрибками", - додала Сачдева.

Проте зниження котирувань стримують очікування щодо нового зниження процентної ставки Федеральною резервною системою США в грудні. Журналісти пояснюють, що зазвичай зниження ставки стимулює економічне зростання і підсилює попит на нафту.

"Ціна на нафту WTI, ймовірно, буде коливатися в діапазоні від 56,80 до 60,40 долара США до кінця року", - прогнозує старший аналітик ринку OANDA Келвін Вонг.

За даними видання, ОПЕК+ не планує наразі змінювати обсяг видобутку нафти. Разом з тим, деякі члени групи, яка видобуває близько половини світової нафти, з квітня буритимуть більше, щоб завоювати частку ринку.

"Мирний план" США - останні новини

20 листопада ЗМІ опублікували один з варіантів мирного плану завершення російсько-української війни. Він, зокрема, передбачає обмеження чисельності ЗСУ та визнання тимчасово окупованого Криму, Донецької та Луганської області де-факто російськими.

Після шквалу критики і доопрацювань мирний план скоротився з 28 до 19 пунктів, а ключові питання мають вирішити Дональд Трамп і Володимир Зеленський. Втім Росію начебто не влаштовувала навіть перша версія мирного плану.

