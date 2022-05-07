Проблема нестачі дизпалива може бути вирішена швидше, прогнозує Куюн.

Проблема з нестачею бензину в Україні може затягнутися, оскільки поки не вдається постачати таку його кількість, яка необхідна хоча б для оперативного споживання.

Про це розповів директор "Консалтингової групи А-95" Сергій Куюн в ефірі 24 каналу.

За його словами, з дизельним паливом ситуація значно краща - його рівень постачання зараз наближається до обсягів споживання.

"Тому я сподіваюся, що щодо дизпалива ми зможемо за 7-10 днів вийти на режим, що обмеження складе не 10 літрів, а хоча б 20-30. Я сподіваюся на такий сценарій", - зазначив він.

Куюн нагадав, що російські окупанти в квітні обстріляли ракетами Кременчуцький НПЗ, через що ринок позбувся величезного обсягу палива.

Зараз, за словами Куюна, ситуація в постачанні бензину складніша, ніж з дизпаливом. В Європі всі перевалки і порти заточені під імпорт ДП, а для бензину можливостей набагато менше, поставляти його - складніше.

"Це продукт, який реалізується виключно на заправках, тоді як дизпаливо використовуються і в інших місцях. Відповідно його везуть набагато більше категорій і трейдерів", - додав експерт.

Дефіцит палива в Україні

В Україні в останній тиждень квітня виник дефіцит палива на АЗС. З метою вирішити питання його дефіциту 29 квітня уряд підвищив граничні ціни на бензин і дизельне паливо на 40-43%.

Директор енергетичних програм Центру Разумкова Володимир Омельченко вважає, що дефіцит нафтопродуктів буде, поки йде війна і жорстке цінове регулювання.