Іран скорочує видобуток нафти через морську блокаду США, але є нюанс, - Bloomberg

В Ірані запевняють, що мають достатньо досвіду та знань, щоб подолати всі труднощі.

Іран скорочує видобуток нафти через військово-морську блокаду США в Ормузькій протоці. Однак Тегеран підготувався до такого сценарію, пише Bloomberg.

Зазначається, що Іран давно почав готуватися до різних обмежень. За словами високопоставленого іранського чиновника, Тегеран вирішив заздалегідь скоротити видобуток нафти, щоб не перевищувати граничні потужності.

Чиновник у розмові з журналістами зазначив, що інженери навчилися зупиняти свердловини без серйозних пошкоджень і швидко перезапускати їх. Багаторічні міжнародні санкції призвели до циклів збоїв у нафтовій промисловості Ірану.

"У нас достатньо досвіду і знань. Ми не турбуємося", - сказав журналістам представник Іранської асоціації експортерів нафти, газу та нафтохімічної продукції Хамід Хосейні.

В агентстві додали, що під час першого президентства Дональда Трампа США вийшли з іранської ядерної угоди, що змусило Іран різко скоротити видобуток нафти. Однак видобуток нафти в країні в наступні роки зріс.

Іранські чиновники визнали, що їхні постійні зусилля з підтримки видобутку нафти можуть бути ефективними лише протягом певного періоду. Головне питання полягає в тому, чи зможе Тегеран витримати довше, ніж США, на тлі економічних наслідків.

Трамп назвав умову для зняття морської блокади Ірану

Раніше президент США Дональд Трамп заявив, що продовжить морську блокаду Ірану доти, доки Тегеран не погодиться укласти ядерну угоду, яка задовольнить Вашингтон. За його словами, морська блокада є ефективнішою, ніж бомбардування Ірану.

Також Трамп додав, що відхилив пропозицію Ірану щодо Ормузької протоки. Він підкреслив, що не хоче знімати блокаду, тому що Іран не відмовився від ідеї створити ядерну зброю.

