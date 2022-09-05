Світ знову перебуває на межі атомної катастрофи, заявив Герман Галушенко.

Проведення будь-яких ремонтів ліній живлення Запорізької АЕС зараз неможливе через бойові дії, що тривають навколо станції.

Про це міністр енергетики України Герман Галущенко написав у Facebook, коментуючи ситуацію з відключенням 6-го блоку АЕС через пошкодження лінії електропередач.

"Щойно основна частина місії МАГАТЕ поїхала з ЗАЕС – і станція знову знеживлена. Остання лінія, що з’єднувала її з енергосистемою України, - ЛЕП 330 кВ ЗаТЕС – Феросплавна – відімкнена через пожежу, що виникла в результаті обстрілів. Будь-які ремонти ліній зараз неможливі – навколо станції ведуться бойові дії. Світ знову знаходиться на межі атомної катастрофи", - наголосив він.

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За його словами, деокупація ЗАЕС та створення демілітаризованої зони навколо неї – це єдиний шлях забезпечити ядерну безпеку.

Ситуація на ЗАЕС: що відомо

Як повідомляв УНІАН, Запорізька АЕС, яка перебуває під контролем російських окупантів, знову відключена від енергоживлення внаслідок обстрілів.

Як повідомили в НАЕК "Енергоатом", протягом останніх трьох діб російські війська продовжують інтенсивні обстріли території навколо Запорізької АЕС. Внаслідок цього були пошкоджені та відключені лінії електропередачі.

Сьогодні, 5 вересня, внаслідок пожежі, яка сталася через обстріли, відключилась ще одна ЛЕП - остання, яка з'єднувала вузол ЗАЕС/ЗаТЕС із енергосистемою України. Як наслідок – розвантажений та відключений від мережі єдиний робочий енергоблок №6, який живить власні потреби ЗАЕС.

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