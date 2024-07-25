З міркувань безпеки в міністерстві енергетики не можуть конкретизувати точні масштаби відновлення української генерації.

Українська кампанія з ремонту енергоблоків у 2024 році стане масштабнішою, ніж минулого року. Як передає кореспондент УНІАН, про це під час брифінгу заявив міністр енергетики Герман Галущенко.

"Ремонтна кампанія йде, і вона в цьому році навіть масштабніша, ніж в минулому році. Ми казали, що в минулому році дійсно було зроблено наймасштабнішу в історії України кампанію – ми додали 3,3 гігавата знищеної генерації в минулому році. В цьому році цифра буде більша", – сказав Галущенко.

За його словами, ремонтна кампанія йде цілодобово та вже має результати, але з міркувань безпеки конкретизувати рівень відновлення української генерації не можна.

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Стан енергосистеми в Україні - останні новини

18 липня стало відомо, що в населених пунктах, що знаходяться у 20-кілометровій зоні біля кордону з Росією та Республікою Білорусь, не вимикатимуть світло. Також обмеження не будуть запроваджувати на територіях, розташованих поблизу лінії фронту.

19 липня міністр енергетики Герман Галущенко повідомив, що ситуація в енергосистемі України поліпшиться вже найближчим часом. Це повʼязано з особливостями ремонтної кампанії на обʼєктах генерації.

Крім того, 24 липня до енергосистеми підключили один з атомних блоків. Це, за словами очільника Міненерго, дозволило українцям одразу відчути поліпшення ситуації зі світлом.

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