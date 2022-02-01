Голова "Оператор ГТС" зазначив, що "Газпром" повернувся до законтрактованих обсягів.

Російська компанія "Газпром"сьогодні, 1 лютого, у два рази збільшив транзит газу через територію України, до 107 млн куб. м. на добу.

Про це в коментарі УНІАН повідомив генеральний директор "Оператор ГТС" Сергій Макогон.

Він підтвердив, що добове прокачування газу збільшилася з 54 млн куб. м. до 107 млн куб. м. при цьому, Макогон підкреслив, що такий обсяг транзиту прописаний в чинному з "Газпромом" контракті.

"Бронь "Газпромом" 109 мільйонів кубометрів на добу. Тобто вони просто повернулися до контрактних обсягів", - пояснив він.

При цьому, керівник компанії не зміг навіть припустити, чи пов'язане збільшення транзиту з похолоданнями або викликане політичними мотивами.

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Запаси газу в українських підземних сховищах станом на початок 2021 року становили 23,5 млрд кубометрів, що було рекордним за останні 10 років показником.

28 січня 2022 року прем'єр Денис Шмигаль заявив про те, що Національна акціонерна компанія "Нафтогаз України" планує в першому кварталі 2022 року отримати близько 3,3 мільярда метрів кубічних газу власного видобутку.

Запаси газу в українських підземних сховищах станом на кінець січня 2021 року становили 21,2 млрд кубометрів, що було рекордним за останні 10 років показником.

1 лютого Україна вперше почала фізичний імпорт газу з Угорщини. Цей напрямок став другим після Словаччини гарантованим маршрутом постачання газу в Україну навіть і в разі відсутності транзиту.

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