Компанія нібито не може виконати свої зобов'язання з постачання через "надзвичайні" обставини.

Російський "Газпром" оголосив про форс-мажорні обставини щодо поставок газу в Європу.

Про це повідомляє Reuters.

У листі одному великому споживачеві, датованому 14 липня, йдеться, що "Газпром", що володіє монополією на експорт російського газу по трубопроводах, не може виконати свої зобов'язання з постачання через "надзвичайні" обставини.

Оголошення "Газпрому" про форс-мажор охоплює період з 14 червня і звільняє його від будь-якої компенсації за дефіцит з тих пір.

Джерело, яке вирішило залишитися анонімним, повідомило, що лист стосується поставок трубопроводом "Північний потік-1" - основним маршрутом поставок до Німеччини і за її межі.

Зараз трубопровід "Північний потік-1" закритий на щорічне технічне обслуговування, яке має бути завершено 21 липня.

Минулого місяця "Газпром" скоротив поставки трубопроводом по дну Балтійського моря до Німеччини, пославшись на затримку обслуговування турбіни в Канаді постачальником обладнання Siemens Energy.

Деякі європейські клієнти "Газпрому" стурбовані тим, що поставки не відновляться. Водночас австрійська нафтогазова група OMV заявила в понеділок, що очікує на відновлення поставок газу з Росії газопроводом, як і планувалося.

Як писав УНІАН, ЄС прагне припинити використання російського викопного палива до 2027 року. Сьогодні його поставки тривають, оскільки розробляють альтернативні джерела палива.

Останнім часом поставки російського газу за основними маршрутами, в тому числі через Україну і Білорусь, а також по "Північному потоку-1" по дну Балтійського моря, скоротилися.

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