До стабілізаційних графіків відключення світла повернулися у Києві та Дніпропетровській області.

Генеральний директор компанії-постачальника електроенергії YASNO Сергій Коваленко розповів, якою зараз є ситуація з постачанням електроенергії в Україні.

"Вистояли черговий обстріл. Є руйнування енергетичної інфраструктури щонайменше на Київщині та Дніпропетровщині. Але колегам вдалося відновити електропостачання. Навіть більше, після обіду повернулися до стабілізаційних графіків у Києві та Дніпропетровській області", - написав він у Facebook.

За словами Коваленка, на завтра є обмеження для Києва 991 МВт вдень і 663 вночі, а для Дніпра і області обмеження становитимуть 1200 МВт вдень і 1208 вночі.

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Ракетна атака Росії на Україну 26 січня: деталі

Сьогодні, 26 січня, Росія здійснила чергову масовану повітряну атаку по території України. Росіяни били дронами та ракетами, були зафіксовані ураження в 11 областях. Внаслідок атаки у ряді областей застосовано екстрені відключення електроенергії.

У напрямку Києва російські загарбники випустили понад 15 крилатих ракет, всі з яких збила протиповітряна оборона.

Станом на 15:00 внаслідок цієї ворожої атаки загинули 11 мирних жителів, ще 11 травмовані.

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