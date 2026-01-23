Аварійні відключення охопили понад 10 областей: де в Україні не діють графіки

В "Укренерго" зазначили, що аварійні відключення запроваджені через складну ситуацію в енергосистемі.

У кількох регіонах України запроваджено аварійні відключення електроенергії. Рішення ухвалене через складну ситуацію в енергосистемі внаслідок російських обстрілів, повідомляє "Укренерго".

Зокрема, аварійні відключення запроваджено на Полтавщині. За інформацією Полтаваобленерго, відповідне рішення ухвалене за командою "Укренерго" о 7:51 23 січня.

"Причина запровадження заходів – наслідки російських атак на об`єкти енергетики", - зазначається у повідомленні.

Відео дня

Крім цього, графіки не діють на Дніпропетровщині та Одещині, яка тільки нещодавно частково повернулася до погодинних відключень світла.

Як повідомляє Telegram-канал ДТЕК, за командою "Укренерго" на Дніпропетровщині та Одещині застосовано екстрені відключення. У компанії нагадали, що під час екстрених відключень графіки не діють.

З 7:50 аварійні відключення запроваджено на Сумщині. Як повідомляє Сумиобленерго, рішення ухвалено за вказівкою "Укренерго" через "пошкодження енергосистеми внаслідок атак армії РФ".

Без стабільних графіків відключень тимчасово житиме і Чернігівщина. За даними Чернігівобленерго у Чернігові та області застосовано аварійні відключення за вказівкою "Укренерго".

Аварійні відключення знову запроваджено і на Кіровоградщині з 8:33. Як зазначили у Кіровоградобленерго, рішення ухвалено за розпорядженням "Укренерго".

Хвиля аварійних відключень докотилася і до Миколаївщини. У місті корабелів та області, за інформацією Миколаївобленерго, застосовано графіки аварійних відключень. Водночас у повідомленні зазначається, що графіки погодинних відключень продовжують діяти.

Вкотре аварійні відключення застосовано на Харківщини. Як пояснили у Харківобленерго, рішення ухвалено для стабілізації ситуації в енергомережі.

"Одночасно продовжують діяти графіки погодинних відключень", - додали енергетики.

Аналогічні обмеження запроваджено і на Черкащині з 8:44. Як зазначили у Черкасиобленерго, попри аварійні відключення продовжують діяти графіки погодинних відключень.

Аварійні відключення знову запроваджено і на Вінниччині. Як пояснили у Вінницяобленерго, рішення ухвалено на підставі розпорядження "Укренерго".

Без графіків тимчасово житиме і Житомирщина. Як повідомляє Житомиробленерго, на Житомирщині запроваджено аварійні відключення.

Компанію Житомирщині знову складуть столиця та Київська область. Як повідомляє ДТЕК "Київські електромережі" у столиці і надалі діють екстрені відключення. Як і столиця, мешканці області поки можуть тільки мріяти про стабільні графіки відключень світла.

Атаки РФ на енергосистему України - останні новини

Росія продовжує тероризувати українську енергетику. Зокрема, в ніч проти 20 січня росіяни масовано вгатила дронами та ракетами по енергетиці України, залишивши без світла частину споживачів у Києві та шести областях.

Ситуація зі світлом у столиці залишається вкрай складною. Директор Центру досліджень енергетики Олександр Харченко прогнозує, що для повернення погодинних графіків відключень в Києві може знадобитися до семи днів.

Міністр економіки Олексій Соболєв повідомив, що екстрені потреби енергосистеми України наразі становлять понад мільярд доларів. Причому ключовим фактором відновлення подачі світла є швидкість отримання необхідного обладнання.

Вас також можуть зацікавити новини: