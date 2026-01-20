Наслідки нічної атаки: Росія залишила без світла жителів Києва та ще 6 областей

Перший заступник міністра Артем Некрасов зазначив, що відновлювальні роботи розпочато в усіх регіонах.

Росія знову вдарила по енергетиці України тимчасово залишивши без світла частину споживачів у Києві та шести областях. Про це на брифінгу заявив перший заступник міністра енергетики Артем Некрасов.

За його словами, ворог, окрім Києва, тимчасово залишив без світла частину мешканців Одещини, Дніпропетровщині, Сумщини, Рівненщини, Харківщини та Київщина.

"Аварійно-відновлювальні роботи розпочаті в усіх регіонах", - проінформував Некрасов.

Він додав, що найскладнішою залишається ситуація у столичному регіоні і нагадав, що графіки погодинних відключень у Києві і надалі не діють.

Аварійні відключення світла тривають і в частині Одеської області. У Міненерго додали, що в низці інших регіонів також застосовано аварійні відключення через перевантаження обладнання під час морозів.

"В інших областях діють графіки погодинних відключень та обмеження потужності для промисловості", - зазначив Некрасов.

Атака РФ на енергосистему України - останні новини

В ніч проти 20 січня Російська Федерація масовано вгатила дронами та ракетами по енергетиці України. Через наслідки ворожої атаки у низці областей України застосовано екстрені відключення. Тобто графіки погодинних відключень тут тимчасово не діють.

У КМДА повідомили, що в Києві через складну енергетичну ситуацію внаслідок російської атаки збільшено інтервал руху поїздів метро.

