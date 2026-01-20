Росія нещадно нищить енергетику: в уряді розповіли про термінові потреби України

Ключовим фактором відновлення електропостачання залишається швидкість надходження обладнання від союзників.

Екстрені потреби енергосистеми України перевищують 1 мільярд доларів. Про це повідомив міністр економіки Олексій Соболєв на панельній дискусії в Давосі.

За словами міністра, серед головних потреб зараз техніка – трансформатори, мобільні підстанції, мережеве обладнання, кабелі та резервні джерела живлення. Він підкреслює, що ключовий фактор – швидкість постачання необхідного обладнання.

За даними Мінекономіки, російські окупанти масштабними обстрілами пошкодили близько 8,5 Гігават генерації України тільки з 25 жовтня 2025 року. Мова йде про ТЕС, ТЕЦ і ГЕС, значну частину з яких повторно атакували після їхнього відновлення енергетиками.

Пошкодження генерації на тлі значного зниження температури спровокували масштабні відключення світла у Дніпрі, Запоріжжі та Києві, а також до відсутності тепло- і водопостачання у сотень тисяч українців.

Наразі дефіцит потужностей частково покриває імпорт електроенергії з Євросоюзу. Він складає близько 1,9 Гігават, що стало рекордним показником.

Соболєв додав, що Росія знищила половину газовидобувних потужностей України ще минулої весни. За пів року їх відновили до 110%, проте восени внаслідок атак ще близько 40% було зруйновано. Україна накопичила в сховищах 13,2 млрд кубометрів газу, однак до кінця опалювального сезону додатково знадобиться імпортувати понад 4 млрд кубометрів.

Внаслідок удару окупантів по столиці в ніч на 20 січня, 5635 житлових будинків в Києві залишилися без опалення. З них 80% вже переживали подібну ситуацію після попередньої ворожої атаки 9 січня.

При цьому енергетичний експерт Українського інституту майбутнього Станіслав Ігнатьєв повідомив, що під час атаки росіяни цілили по ТЕЦ-5 та ТЕЦ-6 у столиці, а також підстанціях "Укренерго". В результаті відключення світла у Києві можуть затягнутися до 20 годин на добу.

