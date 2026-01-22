Відключення світла 23 січня: скільки не буде електроенергії в п’ятницю

"Укренерго" повідомило про обсяги відключень наприкінці робочого тижня.

В п’ятницю, 23 січня, заходи обмеження споживання електроенергії будуть діяти в усіх регіонах України. Таку інформацію публікує "Укренерго".

Менше світла отримають не тільки побутові споживачі – графіки обмеження потужності застосують і щодо промисловості.

Енергосистема продовжує відновлення після масованих ракетно-дронових атак ворога, тож енергетики вдаються до обмежень подачі енергії, а подекуди – до вимушених аварійних відключень.

Аби оперативно дізнатися можливі години подачі світла, споживачам радять моніторити ситуацію на офіційних сторінках обленерго.

Енергетики також закликають користатися електроенергією ощадливо і не вмикати одразу кілька потужних приладів в мережу, аби не спричинити нове знеструмлення.

Стан енергосистеми України – головні новини

За словами міністра економіки Олексія Соболєва, Україні терміново потрібно для відновлення енергосистеми понад мільярд доларів. Найбільше запитів у енергетиків на трансформатори, мобільні підстанції, мережеве обладнання, а також резервні джерела живлення.

Найважча ситуація зі світлом у столиці, яка повністю знаходиться на живленні ззовні. Директор Центру досліджень енергетики Олександр Харченко прогнозує, що тільки для повернення погодинних графіків відключень в Києві може знадобитися до семи днів.

