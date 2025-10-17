За словами очільника "Укренерго", росіяни перейшли до тактики "випаленої землі".

В Україні планують під час вечірнього максимуму споживання сьогодні, 17 жовтня, застосувати аварійні відключення.

Про це в ефірі телемарафону "Єдині новини" заявив голова правління "Укренерго" Віталій Зайченко.

"Обмеження будуть сьогодні у період проходження вечірнього максимуму споживання", - зазначив очільник "Укренерго".

Він припустив, що у Східних областях аварійні відключення розпочнуться раніше. За його словами, росіяни змінили підхід до атак на енергосистему.

"Раніше це були масовані ракетні атаки, коли протягом однієї атаки запускалося 100 ракет і вражалися об’єкти енергетики – НЕК "Укренерго" та електростанції. Зараз вони зрозуміли, що така тактика не веде їх до успіху і перейшли до тактики випаленої землі під час атак на енергетику, знищуючи енергорайони. Дуже сильно страждають теплоелектоцентралі, які мають забезпечувати споживачів теплом і світлом", - зазначив Зайченко.

Він додав, що спеціалісти продовжують відновлювати об’єкти енергетики, що вражалися десятки разів.

На запитання про захист енергосистеми від повітряних атак РФ, очільник "Укренерго" зазначив, що більше половини автотранформаторів на об’єктах "захищені таким рівнем захисту, який дозволяє витримувати шахеди".

Відключення світла в Україні - останні новини

В Україні вже не перший день застосовують аварійні відключення світла, а в Чернігівській області запроваджено графік погодинних відключень. Причина запровадження заходів - наслідки російських атак на об'єкти енергетики. Зокрема, зранку 17 жовтня аварійні відключення були запроваджені в Києві, Київській та Дніпропетровській областях.

Не обійшовся без аварійних відключень і у вечір 16 жовтня. За командою "Укренерго" їх було, зокрема, застосовано у столиці та Київській області, Полтавській та Сумській областях.

