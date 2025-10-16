Зазначається, що рішення ухвалено внаслідок російської агресії.

У низці областей України запровадили екстрені та аварійні відключення світла. Причина запровадження заходів - наслідки російських атак на об'єкти енергетики.

За інформацією ДТЕК, екстрені відключення діють у Дніпропетровській та Київській області, а також у столиці.

При цьому в Полтаваобленерго попередили про застосування аварійних відключень.

"16 жовтня 2025 року з 9:09 у Полтавській області застосовано графік аварійного відключення споживачів електроенергії (ГАО)", - повідомили в компанії.

Уточнюється, що послугу з розподілу електричної енергії буде відновлено після ліквідації аварійної ситуації та отримання відповідних команд НЕК "Укренерго".

Зі свого боку Сумиобленерго врахували, що наразі ГАВ (аварійні відключення) діють для 1 і 2 черг споживачів.

"Нагадаємо, графіки аварійних відключень (ГАВ) застосовуються в аварійних випадках, коли за дуже короткий термін потрібно негайно знизити величину споживаної потужності з мережі. У таких випадках тривалість знеструмлення спрогнозувати неможливо, тому що це аварійна ситуація", - уточнили в обленерго.

Також проблеми зі світлом спостерігаються і в Кіровоградській області. Місцеве обленерго вказало, що ГАВ застосовуються з 9:21.

Водночас в Укренерго заявили, що через складну ситуацію в енергосистемі - у Харківській, Сумській, Полтавській, Запорізькій, Кіровоградській, Дніпропетровській, Хмельницькій та частині Черкаської областей введено аварійні відключення.

Що стосується Чернігівської області, то там введено погодинні відключення електроенергії обсягом трьох черг.

Удар Росії по Україні в ніч 16 жовтня

У ніч на 16 жовтня Росія завдала удару по Полтавській області. Були атаковані об'єкти газовидобутку "ДТЕК Нафтогаз". Їхню роботу було припинено.

Крім того, російська армія атакувала місто Ніжин у Чернігівській області, а також обласний ценрт.

