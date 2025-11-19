Графіки погодинних відключень діятимуть протягом всієї доби.

Завтра, 20 листопада, у всіх регіонах України будуть застосовуватись заходи обмеження споживання електроенергії.

Як повідомила пресслужба "Укренерго" в Telegram, причиною запровадження обмежень є наслідки сьогоднішньої та попередніх масованих російських ракетно-дронових атак на енергооб’єкти.

Графіки погодинних відключень діятимуть протягом всієї доби обсягом від 2,5 до 4 черг. Для промислових споживачів також запроваджуються графіки обмеження потужності на всю добу.

"Час та обсяг застосування обмежень можуть змінитись. Стежте за інформацією на офіційних сторінках обленерго у вашому регіоні", - попередили в "Укренерго".

Графіки відключень світла для Київщини

ДТЕК оприлюднив графіки відключень на 20 листопада у Київській області. У четвер відключення для всіх черг відбуватимуться у три чи чотири етапи протягом всієї доби.

Графік відключень для Дніпропетровської області

Також ДТЕК надав графіки обмеження споживання на завтра для Дніпропетровщини.

Графіки відключень для Одеської області

На Одещині, як і в решті регіонів, передбачені відключення для всіх черг споживачів, які здійснюватимуться протягом всієї доби у кілька етапів.

Графіки відключень для Києва

У Києві, як і в інших регіонах, вимикатимуть світло у всіх чергах. Максимальний період перебування без світла складатиме 7 годин підряд.

Графіки відключень для Львова

Ситуація у Львові теж значно погіршилася після останньої масованої атаки ворога по енергетичній інфраструктурі України. Загалом мешканці міста будуть без світла більше 10 годин.

Атаки РФ по Україні - останні новини

В ніч на 19 листопада російські окупанти вчергове атакували міста Україніи ракетами та дронами. Загарбники запустили понад 470 ударних дронів та 48 ракет різного типу. Атака була спрямована переважно на західні області - Львівська, Івано-Франківська та Тернопільська.

За даними Міненерго, Росія масовано атакувала дронами та ракетами енергетичну інфраструктуру у семи областях України. Так, ворог спрямував дрони та ракети на енергетичні об’єкти в Харківській, Чернігівській, Дніпропетровській, Львівській, Івано-Франківській, Черкаській та Донецькій областях.

У Тернополі через атаку ворожих безпілотників і ракет сталося влучання у дві житлові багатоповерхівки, виникли пожежі та руйнування. Також пошкоджень зазнали об’єкти промислової та критичної інфраструктури. Внаслідок обстрілу загинули 25 людей, в тому числі троє дітей.

