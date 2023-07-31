Погодинні відключення газу найбільше вдарять по мешканцям приватних будинків.

Наступна зима буде не легшою за минулу, оскільки відключення світла можуть стати тривалішими, можлива й погодинна подача газу.

Як експерт Інституту енергетичних стратегій Юрій Корольчук зазначив в ефірі телемарафону, минула зима була теплою і без суттєвих морозів, що допомогло країні не замерзнути. Проте, малоймовірно, що друга підряд зима буде такою.

"Якщо буде зима, як зима звичайна, тоді відключення будуть довші. Тобто, якщо ми раніше бачили графіки 4 на 4, 6 на 6, то я думаю, тут графіки можуть бути такі, що, наприклад, 10 годин не буде електроенергії, 5 годин буде електроенергія", – сказав він.

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Корольчук вважає, що магазини так само як і торік завищуватимуть ціни на необхідні взимку товари (генератори, ліхтарі, павербанки), що потребує реакції з боку органів влади.

На переконання експерта, до проблем з відключеннями електрики може додатись і недостатні запаси газу. На його думку, плани уряду з заповнення підземних сховищ – 14,5 млрд куб. м – враховують сценарій помірної зими, тож у разі довготривалих морозів палива може не вистачити до кінця холодів.

"І тоді будуть такі ж графіки, що 10 годин буде газ, 10 годин не буде газу, і це буде стосуватися так само і теплокомуненерго… Тобто там, де люди живуть у сільській місцевості у приватних будинках – це буде суттєвіше завдавати шкоди. Буде складніше і дорожче", – пояснив експерт.

Ситуація в енергосистемі України - останні новини

За даними НЕК "Укренерго", серпень прогнозується найбільш складним місяцем для енергосистеми – через виведення у ремонт деяких енергоблоків.

За словами керівника компанії Володимира Кудрицького, в Україні вже відновили 56 трансформаторних підстанцій, зруйнованих російськими обстрілами, ще 7 мають відновити до початку опалювального сезону.

Деякі експерти вважають, що прийдешня зима буде складною через те, що енергетична система досі не відновилася після обстрілів минулої зими. Крім того, існує загроза нових обстрілів.

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