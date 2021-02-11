Голова Міненерго зазначив, що стратегічно не підтримує імпорт з Росії та Білорусі.

Імпорт електроенергії з Білорусі та Росії є вимушеним з метою стабілізації роботи енергосистеми України, але наша країна зможе повністю від нього відмовитися після інтеграції в енергосистему Європейського Союзу з 2023 року.

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"Я стратегічно не підтримую імпорт з Росії та Білорусі. Питання в тому, що для того, щоб реалізовувати такі стратегічні важливі ініціативи, то потрібно до цього готуватися. Коли, наприклад, влітку нормально не проводяться ремонти, коли немає нормальної системи гарантування гідної кількості вугілля на складах, то ми входимо взимку в ситуацію, коли нам потрібна аварійна допомога з Білорусі, інакше буде дефіцит в енергосистемі", - сказав Вітренко.

Він зазначив, що Україна зможе повністю відмовитися від імпорту з Росії та Білорусі після інтеграції в енергосистему ЄС, яка має відбутися не пізніше 2023 року.

"Реальне вирішення проблеми-від'єднання від Росії та Білорусі та приєднання до Європи. Тоді ту ж аварійну допомогу, перетоки, імпорт і експорт ми зможемо здійснювати з європейським ринком", - сказав глава Міненерго.

Довідка УНІАН

Розширення синхронної зони енергосистеми континентальної Європи ENTSO-E шляхом приєднання енергосистеми України є складовою забезпечення інтеграції ринку електроенергії України у внутрішній енергетичний ринок Європейського Союзу, який вже включає 41 системного оператора і 34 країн-учасниць.

За даними оператора Об'єднаної енергосистеми України-держкомпанії " Укренерго", Україна у 2022 році буде готова до тестової роботи енергосистеми в ізольованому режимі для подальшої синхронізації з європейською енергосистемою ENTSO-E.

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Автор: Ігор Орел