Нафта та газ зі США важливі для забезпечення енергетичної безпеки Індії, зазначив місцевий чиновник.

Міністр торгівлі Індії Пійуш Гойал заявив, що країна має намір збільшити закупівлю нафти і газу у США. Таким чином Нью-Делі заохочує Вашингтон до укладення торговельної угоди, повідомляє Bloomberg.

"Ми розраховуємо збільшити нашу торгівлю зі США енергетичними продуктами у найближчі роки… І, оскільки ми близькі друзі, природні партнери, то наші цілі в галузі енергетичної безпеки передбачають залучення США", - сказав Гойал.

За його словами, США відіграють вирішальну роль у диверсифікації джерел енергобезпеки Індії та забезпеченні її стабільності.

Видання зазначає, що міністр відвідує США, щоб зустрітися зі своїми колегами після того, як у серпні президент Дональд Трамп запровадив 50% мита на індійський експорт, пояснивши це покаранням Нью-Делі за закупівлю російської нафти. Адміністрація Трампа стверджує, що Індія допомагає фінансувати війну Росії проти України, купуючи російське "чорне золото".

"Збільшення імпорту нафти і газу зі США сприятиме торговельним переговорам між країнами", - зазначає видання.

Мита Трампа для Індії - останні новини

27 серпня президент США Дональд Трамп підвищив вдвічі мита на товари з Індії, пояснивши це закупівлею Нью-Делі російської нафти. При цьому рішення про мита щодо Індії Вашингтон ухвалив після того, як перемовини про нову торговельну угоду між країнами зайшли у глухий кут через спірні питання, як-от сільське господарство.

Після погроз Трампа новими митами індійські НПЗ тимчасово призупинили купівлю російської нафти. Однак, зважаючи на непублічну сварку між прем’єром Індії та президентом США та відсутність прогресу у торгівельних перемовинах, індійські посадовці заявили, що і далі купуватимуть російську нафту.

