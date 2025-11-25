Індійські кредитори та нафтопереробні компанії посилюють перевірку місць видобутку нафти, а також перевіряють судна.

Банки в Індії готові розглянути можливість фінансування торгівлі російською нафтою, якщо вантажі надходять від продавців, не занесених до чорного списку, і угоди відповідають санкціям.

Видання Bloomberg пише, що моделі закупівель нафти Індією перебувають у центрі уваги, оскільки Вашингтон посилює тиск на Москву у зв'язку з війною в Україні, одночасно просуваючи "мирний план".

Банки розробили механізм забезпечення відповідності вимогам для обслуговування платіжних запитів НПЗ на постачання російської нафти, повідомили джерела. Серед них можуть бути транзакції, що обробляються в дирхамах ОАЕ і китайських юанях.

Індійські кредитори і нафтопереробні компанії також посилюють контроль, перевіряючи, де видобувають нафту, а також перевіряючи судна, що використовуються для транзиту, повідомили джерела. Ці заходи передбачають вивчення історії суден, зокрема того, чи були вони залучені до перевалки з судна на судно, пов'язаної з будь-якими організаціями, занесеними до чорного списку, додали джерела.

Нафтопереробні компанії, як і раніше, побоюються, що будь-які вантажі, пов'язані з компаніями, що підпадають під санкції, можуть призвести до заморожування платежів і піддати їх дорогому арбітражу або вторинним санкціям, кажуть джерела. Хоча суворіші перевірки можуть затримати замовлення, очікується, що вони дадуть змогу зберегти принаймні частину поставок із Росії.

Більшість індійських нафтопереробних компаній відмовилися розміщувати замовлення на поставку російської нафти в грудні через санкції США щодо ключових виробників "Роснефть" і "Лукойл".

У зв'язку з обмеженнями знижка на флагманську марку російської нафти Urals збільшилася до приблизно 7 доларів за барель порівняно з еталонною маркою Dated Brent. Це посилило стимул для чутливих до цін місцевих нафтопереробних компаній вивчити можливості придбання нафти за зниженою ціною.

