Протягом року вартість фрахту великих нафтових танкерів зросла ушестеро, що потенційно може збільшити вартість перевезення російської нафти.

Росія пропонує індійським нафтопереробним заводам купити "чорне золото" марки Urals за найнижчою ціною, щонайменше, за останні два роки на тлі санкцій США стосовно нафтових компаній "Лукойл" та "Роснефть". Така цінова політика може призвести до того, що індійські НПЗ частково відновлять закупівлі російської сировини, повідомляє Bloomberg.

За словами співрозмовників видання, індійським нафтопереробникам пропонують придбати російську нафту на 7 доларів дешевше за вартість нафти марки Brent. Вони додали, що пропозиція стосується вантажів, які будуть відправлені в грудні і прибудуть в січні. Журналісти додають, що до запровадження американських санкцій розмір знижки на російську нафту становив 3 долари.

Видання зазначає, що більшість індійських нафтопереробних заводів відмовилися від вже замовленої російської нафти, яка мала надійти після того, як санкції проти "Роснефти" і "Лукойлу" набули чинності. Але шалені знижки змінюють настрої на ринку.

Відео дня

"Останніми днями настрій індійських нафтопереробних заводів змінився через зниження цін на нафту марки Urals, і деякі переробники тепер готові купувати російську нафту у продавців, які не підпадають під санкції", - зазначають джерела журналістів.

Водночас, співрозмовники видання додають, що лише близько п'ятої частини пропонованих партій нафти походить від компаній, які не внесені до чорного списку.

На тлі американських санкцій проти Росії і зростання попиту на нафту з Близького Сходу і США підскочили і ставки фрахту танкерів, що потенційно може підвищити вартість транспортування російської нафти. Як зазначає Bloomberg, вартість оренди нафтового супертанкера на еталонному маршруті підскочила до найвищого рівня за останні п'ять років.

Зазначається, що базові ставки фрахту для дуже великих нафтових танкерів, які можуть транспортувати до 2 мільйонів барелів, наприкінці минулого тижня зросли до майже 137 тисяч доларів на день. Таким чином їхнє зростання протягом поточного року становило 576%.

"Це найвищий показник з кінця квітня 2020 року, який перевищив останній багаторічний пік, досягнутий лише два тижні тому. Більш широкий індекс, що охоплює ставки VLCC (клас танкерів вантажопідйомністю 200-320 тисяч тонн, - УНІАН) на декількох маршрутах також досяг 116 400 доларів на день, що стало новим п'ятирічним максимумом", - додає видання.

Санкції США проти Росії - останні новини

22 жовтня США вперше за часів президентства Дональда Трампа запровадили санкції проти Росії. Під удар потрапили російські нафтові гіганти "Лукойл" та "Роснефть". Вже наступного дня стало відомо, що Індія планує скоротити до нуля закупівлю російської нафти.

На тлі американських санкцій та обмеження закупівлі російської нафти ключовими покупцями – Індією та Китаєм, експорт російської нафти обвалився.

Вас також можуть зацікавити новини: